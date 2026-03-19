「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２（ＰＫ３−５）２Ｇ大阪」（１８日、ノエビアスタジアム神戸）

西は神戸が勝ち点１１で並んでいたＧ大阪と対戦し、２−２で突入したＰＫ戦を３−５で落とした。Ｇ大阪は勝ち点１３で単独首位。神戸は同１２。東は首位の鹿島が３−０で町田に勝ち、勝ち点を１９に伸ばした。

一瞬でスタジアムが総立ちとなった。神戸ＦＷパトリッキが体を張った執念のゴールで今季初得点をマークし、土壇場で追いつく執念を見せた。

１点ビハインドで後半追加タイムに突入。右からのクロスに迷いなく頭から飛び込み、ヘディングでゴール右に突き刺した。前半５分にはフリーキックから折り返されたボールをＦＷ小松が左足で合わせて先制。Ｊ１初ゴールとなった２月２８日の福岡戦からリーグ３戦連続得点とし、スキッベ監督は「彼が勤勉に走ってくれる。いい結果」と称賛した。

試合はＰＫ戦の末に３−５で敗れたが、首位攻防戦で意地は見せた。ただ、１４日の名古屋戦にフル出場していたＭＦ武藤がベンチ外だった。指揮官は「今日手術を行った。何週間か欠場する見通し」と説明。神戸にとっては痛い離脱となった。