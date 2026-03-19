ＥＢｉＤＡＮのＬｉｅｎｅｌが１８日、都内で初ＥＰ「Ｏｓｙａｎ」のリリースイベントを開催し、６月３日にメジャーデビューすることをサプライズ発表した。

ＥＰのリード曲「羅武（らぶ）が如く〜恋の風林火山〜」を提供した氣志團の綾小路翔がデコチャリで登場し「うれしくて幸せなことなのでわたくしが発表させていただけたら」と告げると、スクリーンにメジャーデビューの文字が躍った。メンバーも知らされておらず、放心状態で「え？」、「ホント？」と言葉が出ない。２０００人限定で集結したＬｉｅｎ（ファンネーム）は大歓声で喜びを分かち合った。

超特急、Ｍ！ＬＫらが活躍するＥＢｉＤＡＮの末っ子が、夜露死苦とばかりにユニバーサルミュージックとタッグ。近藤駿太（２０）は「これをきっかけに売れるぞ！東京ドームに立ちたい」と気合を入れ、武田創世（１６）は「楽曲の幅が広く、飽きさせないのが強み」とうなずいた。

“後継者”に指名した綾小路は「ここが伝説の始まりなんで、自信をもって今まで以上に思いっきりやらかしちゃってください！」とエール。一方で契約書をシンガポールに忘れたため、現地まで取りに行かないとメジャーデビューできないとするミッションが発動した。高岡ミロ（１９）は「シンガポールでも売れたい」と燃えていたが、果たして結末はいかに。