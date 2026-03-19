牝馬クラシックにつながる「第40回フラワーC」は昨秋の新馬勝ち後、右前橈側手根骨（とうそくしゅこんこつ）骨折で休養を挟んだイクシードが再出発。復帰戦に向けて美浦Wコース3頭併せで態勢を整えた。

G1・6勝馬イクイノックスの全妹イクシードはWコースで3頭併せ。馬なりのまま外ギャニミード（3歳未勝利）に半馬身先着、内エンジェルラダー（4歳1勝クラス）と併入した。太田助手は「追い切りを重ねて動きは着実に良くなっていますが、まだ精神面も含めてひ弱さがかなり残っています。中間はゲート練習もしていますが、良くなってほしい部分が多い現状ですね」と語る。

キャリア2戦目、成長途上の3歳牝馬とはいえ、素質はかなり高そうだ。新馬戦では出遅れて後方追走から外々を回って1馬身半突き抜けた。「遊びながら走っているようなところもありました。心身ともまだまだの状態で、あのような競馬ができたので能力はあると思います」。

イクシードとは英語で「超える」の意味。偉大な兄を超えるような活躍を願って命名されたという。「胸を張って競馬にいけるようになるのはもう少し先。今の段階で発揮できるパフォーマンスで、どこまでやれるかですね」と続けた。血で走るサラブレッド。重賞でも血統通りの走りを見せるか。