▼キングスコール（岡助手）真面目に走れば能力は通用します。距離も前走でこなしてくれていますしね。しっかりしてくるのはまだ先だと思いますが、具合は良さそうです。

▼サンライズソレイユ（岡助手）軽度の骨折明けなので、脚元の状態を見ながらですが、攻め馬の感じは気にならないし、雰囲気もいいですよ。

▼シュヴァリエローズ（清水久師）予定通り。動きは良かったですよ。しっかりできています。長い距離が合っているので。

▼ダンディズム（野中師）体調は安定。若い時は歩様に硬さが出たりしたけど、今は自分なりの力を出して走ってくれています。

▼ファミリータイム（石坂師）先週しっかり動いているし、今日は動きの確認。十分すぎるくらい出来上がっています。この舞台の適性があれば。

▼マイネルエンペラー（清水久師）動きは良かった。状態面の心配は何もないです。折り合いはつくし、距離が延びても大丈夫。

▼メイショウブレゲ（本田師）動きはいい。（7歳でも）馬は若い。この馬なりに脚を使ってくれるので展開が向けば。

▼レッドバンデ（大竹師）菊花賞は道中でハミをかんだが、その後は折り合えるようになった。今の感じなら長距離も問題なさそう。