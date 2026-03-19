川崎を盛り上げることを誓った「ＲＥＣＫ（レック）」のメンバーと福田紀彦市長（後列中央）＝１７日、川崎市役所

ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）は、川崎市に２０３０年に開業予定の新アリーナを核とする「Ｋａｗａｓａｋｉ Ａｒｅｎａ─Ｃｉｔｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の一環として、川崎を拠点とするアーバンスポーツのＭＩＸチーム「ＲＥＣＫ（レック）」を立ち上げた。ブレイキン（ブレイクダンス）、ダブルダッチ、フリースタイルバスケットボールの各分野で活躍する次世代のトップ選手たちが集結し、競技の枠を超えた新たなパフォーマンスの創出を目指していく。

レックはカワサキ文化公園（川崎市幸区）を拠点に活動し、国内外の主要イベントに参加する。１万人超の規模のアリーナで主役を張れるチームを目指すほか、同公園でのワークショップや体験会、それぞれの異なる文化を発展させた新たな価値を生み出し、「川崎から世界」へ発信していく。

チームディレクターには、ダブルダッチの世界大会で３連覇するＫＡＩさん（３４）が就任。日本ダンス連盟ブレイクダンス本部や日本ジャンプロープ連合関係者も参画し、競技力向上と普及の両面からチームを支える体制を整えた。ＤｅＮＡはレックの活動を通じて、４年後に迫るアリーナ開業に向けた機運の醸成と地域活性化を図る考えだ。ＫＡＩさんは「異なるカルチャーが交わることで、新しい価値や表現を生み出したい。ドキドキしている」と笑った。