【経済指標】

【米国】

＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（2月）21:30

結果 0.7％

予想 0.3％ 前回 0.5％（前月比）

結果 3.4％

予想 3.0％ 前回 2.9％（前年比）

結果 0.5％

予想 0.3％ 前回 0.8％（コア・前月比）

結果 3.9％

予想 3.7％ 前回 3.5％（3.6％から修正）（コア・前年比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23:30

原油 +615.6万（4億4926万）

ガソリン -543.6万（2億4404万）

留出油 -252.7万（1億1690万）

（クッシング地区）

原油 +94.4万（2752万）

＊（）は在庫総量



【カナダ】

＊カナダ中銀政策金利 22:45

結果 2.25％

予想 2.25％ 前回 2.25％



＊ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）

2026年末

3.625％ 7人

3.375％ 7人

3.125％ 2人

2.875％ 2人

2.625％ 1人

中央値は3.375％



ＦＯＭＣ経済見通し（）は１２月時点

＊実質GDP

26年 2.4％（2.3％）

27年 2.3％（2.0％）

28年 2.1％（1.9％）

長期 2.0％（1.8％）



＊失業率

26年 4.4％（4.4％）

27年 4.3％（4.2％）

28年 4.2％（4.2％）

長期 4.2％（4.2％）



＊PCEインフレ

26年 2.7％（2.4％）

27年 2.2％（2.1％）

28年 2.0％（2.0％）

長期 2.0％（2.0％）



＊PCEコアインフレ

26年 2.7％（2.5％）

27年 2.2％（2.1％）

28年 2.0％（2.0％）



【発言・ニュース】

＊パウエル議長

・現在の政策スタンスは適切

・中東情勢の展開がもたらす影響は不透明。

・中東情勢による経済への影響の判断は時期尚早。

・エネルギー価格上昇が全体的なインフレ押し上げる。

・エネルギー問題への対応はインフレ期待次第。

・一連のショックがインフレ進展を阻んでいる。

・インフレ面で進展なければ、利下げはない。

・石油ショックの一部はコアインフレに表れるだろう。

・米司法省による調査が終了するまでＦＲＢを去るつもりない。

・ＦＲＢにいつまで居るかまだ決めていない。

・次の政策変更が利上げとなる可能性も議論に上った。



イラン、サウジの首都リヤドにミサイル攻撃

イランがサウジの首都リヤドにミサイル攻撃。メヘル通信が伝える。



＊ＦＯＭＣ声明

・雇用の伸びは低いまま。

・インフレは幾分高止まりしている。

・景気見通しに関する不確実性は依然として高い。

・中東情勢が米経済に及ぼす影響は不確実。

・委員会は二大責務の両サイドへのリスクに注視。

・金融・国際情勢などを幅広く考慮して判断。

・ミラン理事が利下げ求める。

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