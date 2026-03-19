◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

マー君は完璧だったね。唯一許した安打も一塁手・中山のミットの下を抜けた右翼線安打。あれは捕らなきゃいけない。５回を投げ１５アウト中１０をゴロで奪うなど、すごい丁寧に投げていた。慎重に投げると、どうしても四球が出るんだけど、初回先頭のひとつのみ。この日は球審の判定が辛かっただけに完璧に近い。言うことなしだね。

移籍１年目で２００勝達成を目指した昨年はまだ多少力に頼っている部分があった。１５０キロを出そうという色気というか、パワーピッチャーに未練があったように見えた。今年はしっかり決別してもう完全にイメージチェンジした。

直球の最速は１４７キロも、ツーシーム、スプリット、スライダーにカットボール、カーブと、ボールを完全に操れていた。結果球でタイミングが合っていたのは３人だけで、あとはずらしていた。投げていて自分でも面白いんじゃないかな。

山田や内山がいないヤクルト打線とはいえ、この時期若手は開幕１軍、スタメン奪取に向けて目の色を変えて戦っている最中だ。そこを手玉に取った。安定感が出てきたね。（スポーツ報知評論家・高木 豊）