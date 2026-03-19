◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発した。初回は先頭のＷＢＣ韓国代表・李政厚を中飛に打ち取ると、勢いに乗ってたった５球で３者凡退に抑えた。

投手としてオープン戦に登板するのは今季初。２３年９月に右肘手術を受け、２４年はリハビリに専念し、２５年は６月の投手復帰だったため、オープン戦で登板するのは、２３年２月２８日の敵地・アスレチックス戦以来、３年ぶりとなった。

大谷は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、レギュラーシーズンを見据えて打者に専念。投手としての登板はなかった。それでも２月の侍ジャパン合流前に２度、アリゾナ州グレンデールのキャンプで２度ライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、１２日（同１３日）の侍ジャパンの練習前にもライブＢＰで森下、坂本（ともに阪神）、小園（広島）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）相手に投げて調整していた。

打者としてはここまで上々の仕上がりを見せている大谷。ＷＢＣでは初戦の６日台湾戦（東京ドーム）で先制満塁弾、１４日（同１５日）の準々決勝ベネズエラ戦（米マイアミ）では先頭弾を放つなど、４試合に出場して１３打数６安打の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して「指名打者部門」で大会ベストナインにも選出された。この日は投手に専念して打席には立たないが、オープン戦では２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦から再び打席に立つ見込みだ。

大谷は今後、２２〜２４日（同２３〜２５日）のオープン戦最終カードとなるエンゼルス３連戦のいずれかで先発予定。開幕後は２カード目の３０〜４月１日（同３１〜４月２日）の本拠地でのガーディアンズ３連戦での登板が見込まれている。