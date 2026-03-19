2026年度後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に加賀まりこと松たか子が出演することが発表された。

参考：渡部篤郎、国仲涼子、松本穂香、木竜麻生ら 朝ドラ『ブラッサム』新キャスト発表

本作は、明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主人公・葉野珠を石橋静河が演じ、脚本は櫻井剛が担当する。

明治30年（1897年）、山口県岩国に生まれた珠。実母は2歳の時に亡くなり、父と継母によって育てられた。女学校卒業後に代用教員として働き始めるが、解雇されて故郷を追われることに。親戚を頼って上京した珠は、幼き日の夢を強く意識し、小説の懸賞応募から作家の道を切り開いていく。しかし、関東大震災や戦争、結婚と離婚、倒産や借金など、激動の時代の中でさまざまな困難にのみ込まれながらも、作家として生きることに向き合い、才能を開花させていく。

今回発表された2人が演じるのは、物語全体を包み込む人物。加賀が演じるのは、80歳をこえてベストセラー作家となった1980年代の葉野珠。連続テレビ小説初出演となる松は、公私にわたり生活を共にし、珠を長年支え続ける秘書・藤川優子役を演じる。

出演にあたり、加賀は「個性の強い女（ひと）だけど、私のプランはちょいと抜けた85歳で、スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています」と意気込みを語っている。

一方の松は、「静河ちゃん、そして加賀さんを見つめていけることが楽しみでなりません。出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」とコメントを寄せた。

また、2人の出演発表を受けて、主人公・珠を演じる石橋は「成功も失敗も、すべてに大花丸をつけてもらうような、そんな清々しい気持ちで大先輩方の登場を大喜びしています」と喜びをあらわにしている。

コメント●加賀まりこ（1980年代の葉野珠役）「珠という名の女（ひと）」26年前の朝ドラ『私の青空』で私はヒロインの母親で、珠ちゃんと呼ばれる役だった。今回も「葉野珠」である。56歳で演じた珠ちゃんは、大間のまぐろ漁師のおかみさんで、肝っ玉母さん。ダンナ様に一途に惚れている女。大好きな役だった。未だに役名を覚えているのだから、手応えがあったのでしょうねェ!!葉野珠さんも、個性の強い女（ひと）だけど、私のプランはちょいと抜けた85歳で、スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています。珠という名に守ってもらいながら！

●松たか子（藤川優子役）「朝ドラ」に初めて出演させていただきます。様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております。静河ちゃん、そして加賀さんを見つめていけることが楽しみでなりません。出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います。

●石橋静河（葉野珠役）珠ちゃんの人生のゴールにお二人が立っていると思うと、山あり谷ありの珠ちゃんの人生も恐れず思いっきり突っ走ることができそうです。実際ゴールが見えないと、この道であっているのかしらと不安になるものですが、未来の自分がニコニコとこちらを見守っている想像ができれば、それは大きな力となって前を向けるのでは、とお二人のお名前を聞いて、私自身とても勇気をもらいました。成功も失敗も、すべてに大花丸をつけてもらうような、そんな清々しい気持ちで大先輩方の登場を大喜びしています。

●村山峻平（制作統括）幸せを運ぶ“花咲かおばあちゃん”のように生きたいと願い、80歳をこえても現役で、ものを書き続ける作家・葉野珠役に加賀まりこさん。そんな珠の暮らしに寄り添う秘書の藤川優子役に松たか子さん。今回は、物語全体を包み込む二人の出演者を発表しました。主演の石橋静河さん演じる葉野珠は荒波に揉まれながらも、前に進んでいきます。前に進んだ先の微かな光を感じられる存在として、自然体で佇みながらもブレない二人の姿は、ドラマを見てくださる人をきっと豊かな気持ちにさせてくれると思います。『ブラッサム』にご参加いただけること大変うれしく、チームとしてあらためて身の引き締まる思いです。どうぞ、ご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）