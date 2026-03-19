◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸2―2（PK戦3―5）G大阪（2026年3月18日 ノエスタ）

神戸はPK戦でG大阪に敗れ、西地区首位から陥落した。ミヒャエル・スキッベ監督就任後公式戦10試合目で初の複数失点。「我々のサッカーはボールと一緒に進んでいくが、きょうに関してはそれがなかった」と指揮官が猛省する中、敗色濃厚のチームを救ったのがアカデミー育ちのMF浜崎健斗（18）だ。

後半開始から右MFとして投入されたレフティーは1点を追う後半49分に輝きを放つ。同じくアカデミー育ちで交代出場していたDF山田海斗が競り勝ったボールを受けると、迷わず左足で高精度のクロスを供給。ファーサイドのMFジェアン・パトリッキの頭にドンピシャで合わせた。「ゴールが入った時はメチャクチャ嬉しかった」。起死回生の同点アシスト。得点を含めて目に見える結果を初めて残し、勝ち点1奪取につなげた。

反骨の思いは人一倍強かった。スタメン出場した3月11日のACLE決勝トーナメント1回戦FCソウル戦では、シュートを打てるシーンでパスを選択。前半で交代し「結果を残せずに悔しかった。もっと前向きなプレーや強気な姿勢は大事だと思った」。この日はボールを持てば矢印を相手ゴールへ向けた。

「アカデミー出身の選手が主力にならないと。自分も結果を残すことで伸びていくタイプ。そういう意味では良いキッカケになったし、自信になった」

首位の座は明け渡したが、苦境で若きタレントが結果を残したのは大きい。リーグ3試合連発のFW小松蓮とともに、さらなる急成長が期待される。