「格下のように粉砕した！」韓国を４発撃破したなでしこＪの“総合力”に中国メディアも脱帽！「事実上の決勝に完勝」「なんとも羨ましい」【女子アジア杯】
なでしこジャパンが力強くファイナルへ名乗りを上げた。現地３月18日、オーストラリアで開催中の女子アジアカップは準決勝が行なわれ、日本代表と韓国代表が対戦。日本は４対１の快勝を収め、２大会ぶり３度目となるアジア制覇に王手をかけた。
日本は前半15分に相手のミスを突いて植木理子で先制点を奪うと、同25分には右サイドを打破した浜野まいかが角度のないところから豪快に蹴り込んで追加点。後半もゲームを支配し、75分に右ＣＫから熊谷紗希が頭で決めて３−０。その後１点を返されるも、81分に途中出場の千葉玲海菜が技ありの一撃をねじ込んでダメを押した。
日本の圧巻パフォーマンスを手放しで称えたのが中国メディア『網易新聞』だ。「日本が４−１で韓国を崩壊させた！」と銘打ち、「日本は同じく優勝候補である韓国を格下のように粉砕した。日本の選手たちは技術面で韓国を終始凌駕し、その足下の技術は男子代表と同じ流れを汲んでいる。パス、連携ともにきわめて優れており、中国代表と比較してもなんとも羨ましいレベルだ」と称賛。「とりわけ浜野のゴールが見事。ほぼ角度ゼロの位置から決めてみせたのだ」と舌を巻いた。
さらに同紙は「日本の力量からすれば、今大会の優勝はもはや『実力通り』と言える」と太鼓判を押し、「中国代表が準決勝でオーストラリアに敗れたため、この日本と韓国の一戦は『事実上の決勝』であり、日本はこれに完勝した。日本も韓国も戦力的にはオーストラリアを上回っていると見られるからだ」と論じる。そして「スコアは４−１だったが、日本は３つも際どい判定でゴールを取り消されている。もっと大差がついていてもおかしくなかった」と伝え、「現在のこの日本代表は、フィジカル面をよりいっそう強化できれば、世界のどのチームとも十分に戦える力を持つに至るだろう」とベタ褒めを続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこＪが韓国を４発撃破！ 浜野まいかの鮮烈ゴラッソ＆熊谷紗希の強烈ヘッド弾をチェック！
日本は前半15分に相手のミスを突いて植木理子で先制点を奪うと、同25分には右サイドを打破した浜野まいかが角度のないところから豪快に蹴り込んで追加点。後半もゲームを支配し、75分に右ＣＫから熊谷紗希が頭で決めて３−０。その後１点を返されるも、81分に途中出場の千葉玲海菜が技ありの一撃をねじ込んでダメを押した。
さらに同紙は「日本の力量からすれば、今大会の優勝はもはや『実力通り』と言える」と太鼓判を押し、「中国代表が準決勝でオーストラリアに敗れたため、この日本と韓国の一戦は『事実上の決勝』であり、日本はこれに完勝した。日本も韓国も戦力的にはオーストラリアを上回っていると見られるからだ」と論じる。そして「スコアは４−１だったが、日本は３つも際どい判定でゴールを取り消されている。もっと大差がついていてもおかしくなかった」と伝え、「現在のこの日本代表は、フィジカル面をよりいっそう強化できれば、世界のどのチームとも十分に戦える力を持つに至るだろう」とベタ褒めを続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこＪが韓国を４発撃破！ 浜野まいかの鮮烈ゴラッソ＆熊谷紗希の強烈ヘッド弾をチェック！