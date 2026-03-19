大谷（ドジャース）を筆頭に、過去最多の大リーガー８人を擁して臨んだＷＢＣで、初めて４強入りを逃した侍ジャパン。

井端監督が進めたチーム作りや大会での戦いぶりを検証し、世界一奪還に向けた課題を示す。

準々決勝のベネズエラ戦で敗れた後、大谷（ドジャース）は、今回のチームについて、「今後楽しみな選手が多い。もっと球界のレベルが上がってくれればうれしい」と期待を口にした。三回は自らが申告敬遠された後、途中出場していた２５歳の森下（阪神）が一時勝ち越しとなる３ランを放った。これは鈴木（カブス）の負傷で巡ってきた出場機会だった。

前回大会と主力の顔ぶれ変わらず

この日の先発メンバーに名を連ねた大会初選出の選手は、２７歳の佐藤（阪神）と３０歳の若月（オリックス）だけ。優勝した前回大会から３年、主力の顔ぶれが大きく変わらなかった一方で、４強以上のチームでは２０歳代前半の若手が躍動した。

国内組が中心となる２０２７年１１月の国際大会「プレミア１２」は、２８年ロサンゼルス五輪の出場権がかかる。ここでアジアの最上位に入るか、最終予選を勝ち抜かなければ、再び世界一に挑むことすらできない。

２３年１０月に就任した井端監督は、「オファーをいただいた時、『若い選手の活性化』を求められた。経験するのは（２４年の）プレミア１２まで」と計画を立てたという。森下や小園（広島）を積極的に起用し、２４年の強化試合には当時大学生だった金丸（中日）を招集した。一定の成果はあったが、今大会の主力にはなれなかったのが現状だ。

日本の戦いぶりを振り返れば、これまで得意としてきたスモールベースボールではなく、派手な一発攻勢が目立った。ただ、本塁打１０本のうち、国内組が打ったのはチェコ戦の周東（ソフトバンク）と、森下の計２本のみ。慣れない海外の投手への対応に手こずり、ベネズエラ戦ではパワーと制球力に優れた救援陣に反撃を封じられた。

球速で見劣りした投手陣

同様の課題は、国内各球団のエース級をそろえた投手陣にもある。他のチームと比べて見劣りしたのは、速球の平均球速ランキング。速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると、日本の最上位は３２位の菊池（エンゼルス）の１５４・７キロで、国内組では３６位に種市（ロッテ）の名前がある。強豪国と真っ向から力勝負をするには、投打ともに物足りない部分が多い。

森下は「他の大会とは全然違う、レベルの高い野球だった。もっともっと精進していくだけ」と誓った。王者から、挑戦者になった侍ジャパン――。ここからの逆襲は、若い力にかかっている。（この連載は、井上雄太、大背戸将が担当しました）