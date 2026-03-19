春闘で、大手企業の高い賃上げ回答が相次いだことは評価できる。

しかし、今後、本格化する中小企業の春闘では、イラン情勢の影響などで、先行きへの不安が高まっている。

雇用の７割を占める中小企業が賃上げに取り組めるよう、官民で環境を整えることが重要だ。

大手企業では労働組合の賃上げ要求に対する回答が一斉に行われ、満額回答が相次いだ。

春闘を牽引（けんいん）する自動車ではトヨタ自動車などが、また電機は日立製作所やＮＥＣ、三菱電機などが、満額で答えた。基本給を底上げするベースアップ（ベア）の満額回答も目立った。

長引く物価高を克服するには、賃上げの継続が正攻法だ。昨年の春闘まで、２年連続で５％を超える高い賃上げが実現した。

大手で積極的な回答が広がったのは、賃上げが社会的責務だとの意識が、労使の間で定着しつつあることを示したものと言える。

巨額の赤字を計上する見通しのホンダも満額で回答したのは、責務の重さを考慮したのだろう。

物価の高騰に賃上げが追いつかない状況は、依然として日本経済の課題である。物価を反映した昨年の実質賃金は前年比１・３％減で４年連続のマイナスだ。これでは消費者心理は上向かず、強い日本経済を実現できない。

日本経済が長いトンネルを抜けられるのかどうかの正念場を迎えている。経済の好循環の実現には中小企業の春闘がカギを握る。

懸念されるのは、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖し、原油価格の高騰を招いていることだ。

光熱費や物流費、燃料など幅広い製品やサービスの価格を押し上げるため、中小企業の賃上げ機運をそぎかねない。

立場の弱い中小企業は大手と取引する際、コスト増を価格に転嫁することが難しい状況が恒常化していることもある。

中小企業が賃上げの原資を確保するためには、人件費や原材料費の上昇分を取引価格に適切に転嫁できるよう、大手企業が配慮することが欠かせない。

政府は、適正な取引が行われるよう監視を強めてもらいたい。中小企業の資金繰りが苦しくならないか。事態の長期化を見据えた支援策も検討してほしい。

経営のリスク管理を徹底していくことも必要になる。人手不足が深刻化する中では、省力化の取り組みを強化すべきだ。成長に向けた設備や研究開発などへの投資も怠らないようにしたい。