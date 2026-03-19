修学旅行中に生徒が死亡するという痛ましい事故が起きた。

旅行の計画は妥当だったのか。検証を行い、再発防止を図らねばなるまい。

米軍普天間飛行場の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校（京都府）の生徒１８人を乗せた船２隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した。生徒ら１４人も負傷した。

現場は浅瀬のため、波が高くなりやすい。当日は波浪注意報が出ていて、白波が立っていたが、船長の判断で出航したという。

海上保安庁は業務上過失致死傷容疑などで捜査を始めた。まずは、このような状況で出航した判断の是非が焦点になるだろう。

海上運送法は、船で人を運ぶ事業をする場合、国への登録が必要になると規定している。２隻はいずれも無登録で、こうした点に違法性がないかどうかも問われることになりそうだ。

学校の対応にも問題がある。船には引率の教員が乗っておらず、出船の判断も船長任せだった。学校側は「船長が『大丈夫』ということで、覆す判断に至らなかった。甘さがあった」としている。

同志社国際高は「平和学習」の一環で２０１５年頃から辺野古を訪れ、２３年からボートによる見学をプログラムに取り入れた。

２２年に北海道・知床沖で観光船が沈没し、２６人が死亡・行方不明となった事故は記憶に新しい。ボート見学を見直す動きに、なぜつながらなかったのか。

２隻は移設工事の抗議活動に使われていた。わざわざそうした船に乗り、工事現場にまで行かないと「平和」について学べないのかも、疑問が残る。

生徒たちは、沖縄での修学旅行を楽しみにしていたに違いない。送り出した保護者も、子供がよもや旅先で事故に遭い、帰宅できない状況になるとは、想像すらしていなかったはずだ。危機意識を欠いた学校の責任は重い。

栃木県那須町では１７年、部活動で雪山の登山講習を受けていた高校生ら８人が雪崩に巻き込まれて死亡する事故があり、引率の教員らが刑事責任を問われた。

１０年には浜松市の浜名湖で、体験学習中の生徒と教師の計２０人を乗せた手こぎボートが転覆し、生徒１人が死亡する事故も起きている。課外学習中の安全確保は、どの学校にも欠かせない課題だ。

全国の学校で、修学旅行や遠足、体験学習などの行程に無理がないか、安全対策は十分か、再点検してもらいたい。