◇明治安田J1百年構想リーグ第7節 鹿島3ー0町田（2026年3月18日 MUFG国立）

明治安田J1百年構想リーグは10試合が行われ、東は首位の鹿島が2位の町田との直接対決を3―0で制した。前半5分にFW鈴木優磨（29）が先制ゴールを決め、盤石の試合運びで6連勝。FC東京はMF佐藤龍之介（19）の決勝点で千葉を2―1で下した。西はG大阪が神戸と2―2で突入したPK戦を5―3で制し、勝ち点13で首位に立った。

鹿島が横綱相撲で首位固めに成功した。開始早々にエース鈴木の先制弾で相手の出はなをくじくと、公式戦3試合連続で無失点が続いていた町田を3得点で一蹴。MUFG国立開催とはいえ“敵地”では24年から4戦全敗だった難敵に会心の勝利を収め、鈴木は「自分たちのやっていることをやれば、相手を苦しめられると分かっていた」と納得の表情を浮かべた。

連勝を重ねても手放しで喜ぶ者はいない。今季初出場で前半の2得点に絡んだ負傷明けのMF松村に象徴されるように、激しいチーム内競争が分厚い選手層を生み出している。川崎F時代に2度のJ1連覇に導いた鬼木監督は言う。「勝って満足していないし、ワンプレーの出来にこだわるようになってきた。強いチームになっていく過程は踏んでいる」。紙一重の勝利が続いた昨季からの進化を示した完勝劇。名門の黄金期が幕を開けようとしている。