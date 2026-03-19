日米両政府は、ワシントンで１９日に行われる日米首脳会談に合わせ、最大７３０億ドル（約１１兆５０００億円）のエネルギー分野への対米投資に関する共同文書を発表する方針を固めた。

米国での次世代原子炉「小型モジュール炉」（ＳＭＲ）建設など３事業が対象だ。イラン情勢を受けた価格高騰を踏まえ、原油の対日輸出増加に向けた事業への投資検討も明記する。

文書は「日米間の戦略的投資に関する共同発表」として公表する見通しだ。目玉となるＳＭＲは、米テネシー州などで日立製作所と米ＧＥベルノバ社の合弁企業が建設予定で、日本側は最大４００億ドルを投資する。ＳＭＲは小型の原子炉を使い、低価格で短期間で製造できる。文書案では「次世代の大規模な安定電源となり、世界的な技術競争における日米のリーダーシップを強化する」とした。

このほか、日本側は、ペンシルベニア、テキサス両州の二つの天然ガス火力発電施設の建設にも最大３３０億ドルを投資する。人工知能（ＡＩ）用データセンター向けで急増する電力需要に対応する計画で、「経済安全保障上、重要な戦略分野でサプライチェーン（供給網）を作り上げる協力を強化する」と打ち出す。

これらの事業は、日米関税合意に基づく５５００億ドルの対米投資の第２弾の位置づけだ。３事業では東芝や日立、三菱電機などの日本企業が重要な部品や設備などを供給する。日本企業の輸出拡大を通じ、経済成長につなげたい考えだ。

第３弾以降の候補として、日本向けの増産と日米共同備蓄を念頭に置いた米国での油田開発や大型原子炉などの有望事業を検討することも盛り込んだ。イラン情勢を受け、エネルギーの安定供給が課題となる中、日本の積極的な関与を示す狙いがあるとみられる。