［東日本大震災１５年］双葉とともに＜４＞

――福島県双葉町で住民帰還が始まったのは２０２２年８月。

東京電力福島第一原発事故で避難指示が出た１１市町村では最も遅かった。

原発事故後、町は役場機能を埼玉県に移し、福島県内に戻るまで約２年３か月かかった。その間、避難指示区域の再編や住民への賠償が進まず、町の復興の遅れにつながった。

１３年に町長に就任後は、住民の声を聞きながら国や東電との賠償交渉などに奔走した。双葉町と大熊町には、除染で出た除染土を保管する中間貯蔵施設が整備されたが、施設を受け入れたのも苦渋の決断だった。反対ではあったが、施設がなければ復興は進まない。当時は眠れない日が続き、何度も辞職を考えたほどだった。

――居住人口は約２００人で原発事故前の２・８％にとどまっている。

町を存続させるためには、移住者を獲得し、新しいまちづくりを進める必要がある。２８年４月には、認定こども園を併設した小中一貫の義務教育学校を開校する。英語に特化したカリキュラムを導入し、低年齢で英会話をマスターできる環境をつくりたい。子育て世代には手厚い支援策も用意し、教育移住を促したい。

町内の産業団地には、２４社（共同企業体を含む）が進出しているが、住宅が足りず、多くの従業員が町外で暮らしている状況だ。住宅メーカーが１００世帯分の民間賃貸住宅を整備する計画が進んでおり、完成すれば居住人口の増加が期待できる。

――国は放射能濃度の低い除染土を公共事業などで再利用する計画だが、理解醸成が進んでいない。

私は昨年２月に、町内の工事で除染土の再利用を検討する考えを表明した。再利用の議論が進まない状況に一石を投じたかったが、現在も受け入れに理解を示してくれる自治体が出ていないことが残念だ。

昨年１２月、高市首相が町を視察した際、帰還困難区域の放射線量の低減や農地再生の支援をお願いした。首相本人からは「関係省庁に対応策を検討させ、具体的な措置を講じる」という手紙が届いた。除染土の対応も含め、首相のスピーディーな決断と実行力に大いに期待したい。

――原発の廃炉に向けては長い道のりが続く。

原発立地自治体として、町内で廃炉に従事する人材を育成できないかと考え、国や東電と以前から話をしてきた。

米国の廃炉関連会社・アメンタム社が２９年までに、原発の溶融燃料（デブリ）の取り出しに携わる人材の育成拠点を町内に設置する方針で、雇用創出にもつながる非常に心強い話だ。町も協力して、廃炉作業を担う優秀な人材を全国各地の原発に送り出したい。（聞き手・いわき支局 矢牧久明、おわり）

町の８５％、帰還困難区域

福島県双葉町には、現在も放射線量が高く、人が住めない「帰還困難区域」が町域の８５％に残る。帰還希望者がいる地域では除染作業が進められており、町は一部地域で２０２６年度中の避難指示解除を目指している。