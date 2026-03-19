国内のＩＴ企業で今月、生成ＡＩ（人工知能）で他人になりすましたとみられる人物が中途採用のオンライン面接を受けていたことがわかった。

インターネット上に公開されている実在の人物の顔写真や履歴書を悪用したとみられる。海外では、企業への潜入を狙った北朝鮮のＩＴ技術者によるなりすましが横行しており、専門家は「日本も対岸の火事ではない」と注意を促している。（福元理央）

「生まれも育ちもアメリカなので、ちょっと日本語が下手かもしれません」

今月上旬、東京都内のＩＴ企業が行った中途採用のオンライン面接。「よしいたけふみ」と名乗る応募者の男性はそう自己紹介し、海外での「完全リモート勤務」を希望した。

採用担当者（３０）が「出社を前提としている」と説明すると、「じゃあ、失礼しました」と話し、２分ほどで面接は終了した。

同社によると、男性は日本の人材紹介プラットフォーム経由で応募してきた。英語で書かれた履歴書には、実在する国内ＩＴ大手が連なり、日本語は「Ｎａｔｉｖｅ（ネイティブ）」と書かれていた。

面接終了後、不審に思った採用担当者が履歴書にあるビジネス向けＳＮＳの個人ページにアクセスすると、ＩＴ企業「リユニオン・ソフトウェア」（東京）の吉井健文（たけふみ）代表（４１）が表示された。吉井さんの学歴や経歴は、男性と同じだった。

採用担当者から連絡を受けた吉井さんは、送られてきた動画を見て「ネットに公開されている自分の顔写真や動画を使い、ＡＩでなりすまされたのかも」と思い、怖くなった。同様の事例がないかＸ（旧ツイッター）で情報提供を呼びかけると、都内の別の企業からも「応募があった」と連絡があったという。

オンライン面接に現れた男性は、生成ＡＩによるなりすましだったのか。

読売新聞は吉井さんから面接の動画を提供してもらい、ディープフェイク判定技術を持つ東大発ベンチャー「ナブラス」（東京）、米ＩＴ大手「オクタ」など三つの企業・研究機関に調べてもらった。その結果、「ディープフェイクである可能性が高い」「生成ＡＩで作られた可能性がある」「ほとんどフェイク」との判定だった。▽おでこと髪、髪と背景の境目に不自然さがある▽目の位置がずれる瞬間がある▽口の動きと音声が合っていない――などが確認された。

吉井さんは「自分になりすました人物が採用されているかもしれず、恐ろしい」と話し、採用担当者は「身分証明書などでの本人確認も絶対とは言えず、対面面接も検討しないといけない」と危機感をあらわにした。

北朝鮮のＩＴ技術者か…世界で６５００件超

企業のオンライン面接でのなりすましは、海外でも問題となっている。

オクタによると、ここ数年、北朝鮮のＩＴ技術者とみられる人物がＡＩなどで別人になりすまし、オンライン面接に進んだ事例が世界５０００社超で計６５００件以上確認されている。日本企業も少数あるという。核・ミサイル開発の資金源として、外貨を獲得し、北朝鮮に送金するのが狙いとみられる。

情報セキュリティー会社「トレンドマイクロ」（東京）が２０２４年末、北朝鮮のサイバー犯罪グループが利用するサーバーを分析したところ、ディープフェイク技術をテストしているとみられる動画や、複数の偽の履歴書が確認された。

履歴書には、設計から運用まで全般を行う「フルスタックエンジニア」があるのが特徴で、雇用されやすくするためとみられる。吉井さんはフルスタックエンジニアではないが、なりすました人物の履歴書には記載があった。

同社の高橋昌也・シニアスペシャリストは「北朝鮮のＩＴ労働者によるなりすましは米国や欧州で多いとされてきたが、日本も対岸の火事ではない。日本企業は危機感を持ち、技術的な対策や念入りな本人確認をしてほしい」と呼びかけている。

目視で見抜けぬレベル

国立情報学研究所の越前功教授（情報セキュリティー）やオクタによると、他人になりすましたディープフェイク動画は、顔を横に向けたり、顔の前で手を振ったりするとＡＩ加工が外れやすいとされる。だが、ＡＩ技術の向上により、「目視で見抜くのは難しくなってきている」（越前教授）という。

越前教授は、オンライン面接でのＡＩによるなりすましを見抜くには、▽より専門的な質問や踏み込んだ対話を行う▽複数の手段で本人確認する――といった対策が有効だとしている。