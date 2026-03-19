◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が、開幕ローテ入りに大きく前進した。ヤクルト戦で５回１安打無失点と好投し、これでオープン戦３登板で計１０イニング無失点と快投が続く。４番に座ったボビー・ダルベック内野手（３０）が６回に貴重な追加点となる２号ソロを放ち猛打賞をマークするなど、攻撃陣も１５安打８得点。２７日に迫った阪神との開幕戦（東京Ｄ）へ、エンジンがかかってきた。

イメージ通りに料理した。１―０の５回２死。田中将はスプリットで遊ゴロを打たせ、２球で伊藤を片付けた。今季最長イニング数を難なくクリアし、１安打３奪三振で無失点。２月の初実戦からオープン戦３登板で１０回０封とした。

「とにかくゼロで帰ってくることができてよかった。ここまで本当に順調に来ている」

３回無失点とアピールした８日・阪神戦（甲子園）から中９日での出番。今季初の本拠登板でスイスイとゲームメイクした。唯一安打を許した３回は、１死から長岡をスプリットで３球三振。狙って仕留めた。続くサンタナは三ゴロ。華麗にさばいた坂本とグラブを重ね、二塁すら踏ませぬ快投を演じた。終始テンポの良さが際立った６５球。外野手が好守を連発するなど、守備のリズムも生まれた。

その好投に盟友がバットで応える。４回に坂本が先制打。ベンチで立ち上がって拍手を送った。２０年目の今季は、投打のベテラン２人がキャンプから抜群の仕上がり。その中で貫く「ポリシー」がある。「年数を重ねている選手が適当にやってしまうと、チーム全体、年下の子たちにとっても緩みになってしまう。勇人は練習量も多い。そこを皆見ている。僕も見られていると思うのでメリハリ、締めるところはしっかり締めて」。そんなチーム最年長２人の姿に阿部監督も「本当いい準備をしてくれているなと。若い選手が見習ってほしい」とうなった。

この日は１５アウトのうち１０個がゴロ。敵将の池山監督も「ゴロのオンパレード。うまくやられた」と変化球のキレに脱帽だった。開幕前時点で、直球も昨季の最速にあと２キロまで迫る１４７キロを計測。球威があるからこそ宝刀のスプリットにも打者が反応する。さらにその落ち球は「速けりゃいいってもんじゃない」と１４０キロ台、１３０キロ台と意図的に球速を変えて、翻弄（ほんろう）している。

エース山崎が離脱した現状で、先発の大きな戦力となりうる存在。指揮官も「まだちょっと確定はできないんだけど、十分入れる内容じゃないかなと。キャンプからずっとね」とローテの一角を担う力はあると判断している。開幕前、自身最後のオープン戦登板もゼロで締めた右腕。「引き続きいい準備をしたい。（さらに）上がっていくと思いますよ」。６人だけに与えられる開幕ローテの座を、みたびの好投でグッと引き寄せた。（堀内 啓太）