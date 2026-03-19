タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」（２７日・後８時）では、「ヒット商品１００年史！」と題して昭和時代を彩った人気商品を選出する。今年は昭和元年（１９２６年）から数えて満１００年。専門家にアンケートを実施し、昭和１００年で代表的なヒット商品を１０年ごとに選出。家電、コスメ、食料品、ファッションなどさまざまなジャンルのヒット商品を通じて時代背景を読み解いていく。

昭和元年〜昭和１０年（１９２６年〜３５年）は第１次世界大戦や関東大震災による不況で家庭が困窮し、栄養不足が社会問題化。そんな中、食べ盛りの子供たちを救うために登場したのが、栄養菓子“グリコ”だ。牡蠣（かき）の煮汁にたっぷり含まれているエネルギーになりやすいグリコーゲンを使った「グリコ」を開発し、大正１１年（２２年）に本格発売した。昭和７年（３２年）に登場したのが“髪洗ひ 花王シャンプー”。日本人が髪を洗う頻度は１か月に１回程度だったが、この商品の出現によりシャンプー文化が浸透していく。

昭和１１年〜昭和２０年（１９３６年〜４５年）でスポットを当てるのは、戦時下の女性の国民服ともいわれた“もんぺ”。それまで主婦の服装の定番は割烹（かっぽう）着だったが、動きやすいもんぺが推奨され、戦況の悪化とともに普及した。敗戦後の昭和２１年〜昭和３０年（１９４６年〜５５年）は戦時中に禁じられていた女性の“オシャレ欲”が開放。昭和２１年（４６年）には、“キスミー特殊口紅”が大ヒットしている。

昭和５１年〜昭和６０年（１９７６年〜８５年）は日本が世界的経済大国としての地位を確立し、消費社会が成熟していった“転換の１０年”。生活習慣を変えた家電が出現し、パソコンやテレビゲームが普及していく。昭和６３年（８８年）頃から始まったバブルは平成３年（９１年）にあっけなく崩壊。令和２年（２０２０年）のコロナ禍を経て、現在は“手軽”で“機能性が高い”アイテムがもてはやされる一方、商品には“他者とつながりたい”という気持ちが見え隠れするようになった。

昭和１００年の歴史を総力分析した２時間。時代背景が文化を生み、ヒットにつながっていく様が伝わる貴重な番組となっている。