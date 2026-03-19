ＮＨＫは１９日、女優の松たか子、加賀まりこが２０２６年度後期の連続テレビ小説「ブラッサム」（石橋静河主演）に出演することを発表した。松は１９９３年に女優デビュー。今年でデビュー３４年目になるが、意外にも朝ドラ初出演になる。

演じるのは秘書の藤川優子。公私にわたって主人公・葉野珠（はのたま、石橋）を支えていく。松は「様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております。出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」とコメントした。

加賀は１９８０年代、晩年の主人公・葉野珠を演じる。「澪つくし」（１９８５年）、「私の青空」（２０００年）、「天花」（２００４年）に続き、２２年ぶり４作目の朝ドラ出演になる。「２６年前の朝ドラ『私の青空』で、私はヒロインの母親で珠ちゃん（＝北山珠江）と呼ばれる役だった。今回も『葉野珠』である」と運命を感じている様子。「葉野珠さんも個性の強い女（ひと）だけど、私のプランはちょいと抜けた８５歳。スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています。珠という名に守ってもらいながら！」と意気込んだ。

今作は明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を追い求めた作家・宇野千代をモデルにした物語。石橋のほか、渡部篤郎、国仲涼子、松本穂香、八嶋智人らが出演する。