◆オープン戦 ソフトバンク３―５中日（１８日・みずほペイペイドーム）

中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が、３１日からの本拠地開幕カードとなる巨人３連戦でデビューする可能性が高まった。

この日のソフトバンクとのオープン戦に先発して、プロ入り最長となる５回２／３を４安打１失点、５奪三振とアピールした。井上監督は「堂々としたピッチングだった。俺の中では開幕ローテーションに入れていきたい」と太鼓判。ＷＢＣから帰国した高橋宏や金丸の状態次第ではあるが、「その方向（本拠地デビュー）でもっていく」と示唆した。

この日は、１―０の初回に４番・山川の左前適時打で同点を許したが、２回以降はゼロを並べた。制球にばらつきはあったものの、要所を締めて、ここまでの実戦で最多となる８９球を投げ切った。それでも、「各イニングの初球がほとんどボール球になってるので、修正しないといけない」と辛口の自己評価だった。

９日後に迫った開幕に向けて、「もう少し改善点はある。先のことは考えずに、この日に投げるぞ、と言われた時にしっかり返事ができるように、レベルアップしたい」とＧ斬りに備える。