テレビ朝日系で27日午後8時から放送の「タモリステーション」最新作は「なぜ日本人は熱狂した？ ヒット商品100年史」と題し、昭和100年のヒット商品から時代を探る。今年が昭和元年から数えて満100年を迎える節目であることを受け、専門家にアンケートを実施。代表的なヒット商品を10年ごとに選出する。

昭和元年〜10年（1926〜35）は栄養菓子グリコと髪洗ひ花王シャンプー、昭和11〜昭和20年（36〜45年）は戦時下の女性の国民服ともいわれたもんぺ、同21〜30年（46〜55）は戦時中に禁じられた女性のオシャレ欲が開放し、同21年にキスミー特殊口紅が大ヒット。同51〜60年（76〜85）は高度成長を経て、日本が世界的経済大国としての地位を確立し、情報化社会の到来により、パソコンやテレビゲームも普及。昭和63年（88）年頃から始まった好景気バブルが91年（平成3）に崩壊すると令和2年（20）初頭からはコロナ禍に突入。手軽で機能性が高いアイテムがもてはやされる時代となる一方、他者と繋がりたいという気持ちが見え隠れするようになっていく。そうした番組独自の徹底分析により、時代背景を読み解いていく。

スタジオには、木村佳乃（49）芸能活動50周年を迎える名取裕子（68）早稲田大学社会科学総合学術院・野口智雄教授を迎える。