松たか子、朝ドラ初出演に喜び「大変光栄」 今秋朝ドラ『ブラッサム』第3弾キャスト発表
2026年秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者第3弾が発表され、1980年代の主人公・葉野珠役を加賀まりこ、珠の秘書・藤川優子役を松たか子が演じることが明らかになった。主演の石橋静河が演じる珠の人生を包み込む重要人物として、物語に深みを加える。
【写真】松たか子と同時解禁…大物キャストが出演決定！
同作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家をモデルに、自由を求め続けた女性の生涯を描く物語。石橋が演じる葉野珠は、激動の時代の中で数々の困難に直面しながらも、小説を書くことで自らの人生と向き合い、作家としての道を切り開いていく。
加賀が演じるのは、80歳を超えてなお精力的に執筆を続ける1980年代の珠。役どころについて加賀は「26年前の朝ドラ『私の青空』で私はヒロインの母親で、珠ちゃんと呼ばれる役だった。今回も『葉野珠』である。56歳で演じた珠ちゃんは、大間のまぐろ漁師のおかみさんで、肝っ玉母さん。ダンナ様に一途に惚れている女。大好きな役だった」と過去の出演作を振り返る。さらに「葉野珠さんも、個性の強い女（ひと）だけど、私のプランはちょいと抜けた85歳で、スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています」と意気込みを語った。
一方、珠を公私にわたり支える秘書・藤川優子役の松は本作が朝ドラ初出演となる。「『朝ドラ』に初めて出演させていただきます。様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております」とし、「出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」とコメントした。
主演の石橋は新キャストについて「珠ちゃんの人生のゴールにお二人が立っていると思うと、山あり谷ありの珠ちゃんの人生も恐れず思いっきり突っ走ることができそうです」と語り、「未来の自分がニコニコとこちらを見守っている想像ができれば、それは大きな力となって前を向けるのでは、とお二人のお名前を聞いて、私自身とても勇気をもらいました」と期待を寄せた。
物語は1897年、山口・岩国に生まれた珠の幼少期から始まり、関東大震災や戦争、結婚と離婚、倒産や借金といった数々の困難を経験しながらも、作家として花を咲かせていく姿を描く。自由を求め続けた珠の人生と、それを支える人々の存在がどのように描かれるのか注目が集まる。放送は2026年秋からを予定している。
【写真】松たか子と同時解禁…大物キャストが出演決定！
同作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家をモデルに、自由を求め続けた女性の生涯を描く物語。石橋が演じる葉野珠は、激動の時代の中で数々の困難に直面しながらも、小説を書くことで自らの人生と向き合い、作家としての道を切り開いていく。
一方、珠を公私にわたり支える秘書・藤川優子役の松は本作が朝ドラ初出演となる。「『朝ドラ』に初めて出演させていただきます。様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております」とし、「出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」とコメントした。
主演の石橋は新キャストについて「珠ちゃんの人生のゴールにお二人が立っていると思うと、山あり谷ありの珠ちゃんの人生も恐れず思いっきり突っ走ることができそうです」と語り、「未来の自分がニコニコとこちらを見守っている想像ができれば、それは大きな力となって前を向けるのでは、とお二人のお名前を聞いて、私自身とても勇気をもらいました」と期待を寄せた。
物語は1897年、山口・岩国に生まれた珠の幼少期から始まり、関東大震災や戦争、結婚と離婚、倒産や借金といった数々の困難を経験しながらも、作家として花を咲かせていく姿を描く。自由を求め続けた珠の人生と、それを支える人々の存在がどのように描かれるのか注目が集まる。放送は2026年秋からを予定している。