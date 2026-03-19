大阪で都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』開催決定 豪華10組の出演が発表【一覧】
MBSは19日、大阪の梅田・茶屋町エリアで都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）を6月20日・21日に開催すると発表した。
【写真】豪華…『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演するグループごとのショット
ライブの“熱狂”と街を巡る“非日常”が交差する、街まるごと体験型のアイドルフェスとなる。ステージにとどまらず、歩くほどに新しい出会いが広がる、街一体型のフェス体験を届ける。
出演者は、いぎなり東北産、OCHA NORMA、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）、Toi Toi Toi、fav me、log you（五十音順）の10組。
「梅田芸術劇場メインホール」に加えて、「グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた」に特設ステージを設置。街のランドマークを舞台に、人気アイドルによる特別な競演が実現する。
チケットの最速先行受付（抽選）は、LINEできょう19日から3月29日まで実施される。
■いぎなり東北産・橘花怜 コメント
この度「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、いぎなり東北産です！
このような素敵なイベントに呼んでいただけてとても嬉しいです！
皆さんと一緒に茶屋町を幸せな気持ちでいっぱいにできるように全力で頑張るっちゃします！（ハートマーク）
一緒に素敵な時間を共有しましょう（ハートマーク）
■OCHA NORMA・斉藤円香 コメント
この度「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、OCHA NORMAです！
茶屋町が、アイドルがいっぱいのテーマパークになるということで、どんなイベントになるのか凄くワクワクしています！
ライブの他にも色んな企画が盛り沢山らしいので、お“ちゃ”のーまと一緒に“ちゃ”やまちを楽しみましょう！
■CANDY TUNE・村川緋杏 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただけて、とっても嬉しいです！
今回が初めてCANDY TUNEを見るという方にも、しっかり楽しんでいただけるように、全力でパフォーマンスをお届けします！
会場のみなさんと一緒に最高の時間を作れたら嬉しいです！ぜひ一緒に盛り上がりましょう！
■私立恵比寿中学 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に参加させていただくことになりました、私立恵比寿中学です！
大阪の中心である梅田・茶屋町で開催されるアイドルフェスということで、関西の皆さんにえびちゅうの魅力を伝えることができたら嬉しいです。
どんなアイドルフェスになるのか私たちも楽しみです。ぜひ一緒に盛り上がりましょう！
番組にも出演させてもらいますのでぜひご覧ください。
茶屋町でお待ちしております！
■Juice=Juice・段原瑠々 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に参加させていただきます、Juice=Juice です！
関西出身メンバーも多いのですごく楽しみにしていますし、私たちらしく熱いパフォーマンスで盛り上げられたらと思います！
ライブだけでなく街全体で楽しめる企画もあるそうなので、一緒に楽しみましょう！
ぜひ遊びに来てください！！
■SWEET STEADY・山内咲奈 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、SWEET STEADY です！
茶屋町でたくさんのアイドルさんたちとイベントさせていただけることが、とっても楽しみでわくわくです！
SWEET STEADY も茶屋町をたくさん盛り上げられるようにがんばります！みんなで一緒に楽しみましょう！
■超ときめき▽宣伝部・坂井仁香 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、超ときめき▽宣伝部です！大阪でのライブといえば、いつも皆さん大きな声援を送ってくださってアットホームな雰囲気でとっても盛り上がるので、「ちゃいぱ」も熱いライブになると思います！ぜひ皆さん遊びに来てください（ハートマーク）
■Toi Toi Toi・谷屋杏香 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、Toi Toi Toiです！
大好きな大阪にグループで遠征出来ることもとても楽しみですし、そんな大阪で街一体型のフェス体験ができるなんてワクワクしています（ハートマーク）
Toi Toi Toiが最高の時間をお届けします！一緒に思い出を作りましょう♪
■fav me・丸山蘭奈 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、fav meです（ハートマーク）
大阪遠征とっても楽しみですし、どんなイベントになるのか、ドキドキワクワクな気持ちでいっぱいです！
fav meらしいパフォーマンスをお届けして、茶屋町とともに、最高の思い出をつくれます
■log you・月代来実 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただきます、log youです！
昨年11月にデビューして間もない私たちですが、素敵なアイドルさんと一緒にたくさん盛り上げていけるよう精一杯がんばります！
ライブ以外にも楽しい企画があるということでとってもドキドキ！ワクワクです！！
【写真】豪華…『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演するグループごとのショット
ライブの“熱狂”と街を巡る“非日常”が交差する、街まるごと体験型のアイドルフェスとなる。ステージにとどまらず、歩くほどに新しい出会いが広がる、街一体型のフェス体験を届ける。
出演者は、いぎなり東北産、OCHA NORMA、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）、Toi Toi Toi、fav me、log you（五十音順）の10組。
チケットの最速先行受付（抽選）は、LINEできょう19日から3月29日まで実施される。
■いぎなり東北産・橘花怜 コメント
この度「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、いぎなり東北産です！
このような素敵なイベントに呼んでいただけてとても嬉しいです！
皆さんと一緒に茶屋町を幸せな気持ちでいっぱいにできるように全力で頑張るっちゃします！（ハートマーク）
一緒に素敵な時間を共有しましょう（ハートマーク）
■OCHA NORMA・斉藤円香 コメント
この度「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、OCHA NORMAです！
茶屋町が、アイドルがいっぱいのテーマパークになるということで、どんなイベントになるのか凄くワクワクしています！
ライブの他にも色んな企画が盛り沢山らしいので、お“ちゃ”のーまと一緒に“ちゃ”やまちを楽しみましょう！
■CANDY TUNE・村川緋杏 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただけて、とっても嬉しいです！
今回が初めてCANDY TUNEを見るという方にも、しっかり楽しんでいただけるように、全力でパフォーマンスをお届けします！
会場のみなさんと一緒に最高の時間を作れたら嬉しいです！ぜひ一緒に盛り上がりましょう！
■私立恵比寿中学 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に参加させていただくことになりました、私立恵比寿中学です！
大阪の中心である梅田・茶屋町で開催されるアイドルフェスということで、関西の皆さんにえびちゅうの魅力を伝えることができたら嬉しいです。
どんなアイドルフェスになるのか私たちも楽しみです。ぜひ一緒に盛り上がりましょう！
番組にも出演させてもらいますのでぜひご覧ください。
茶屋町でお待ちしております！
■Juice=Juice・段原瑠々 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に参加させていただきます、Juice=Juice です！
関西出身メンバーも多いのですごく楽しみにしていますし、私たちらしく熱いパフォーマンスで盛り上げられたらと思います！
ライブだけでなく街全体で楽しめる企画もあるそうなので、一緒に楽しみましょう！
ぜひ遊びに来てください！！
■SWEET STEADY・山内咲奈 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、SWEET STEADY です！
茶屋町でたくさんのアイドルさんたちとイベントさせていただけることが、とっても楽しみでわくわくです！
SWEET STEADY も茶屋町をたくさん盛り上げられるようにがんばります！みんなで一緒に楽しみましょう！
■超ときめき▽宣伝部・坂井仁香 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、超ときめき▽宣伝部です！大阪でのライブといえば、いつも皆さん大きな声援を送ってくださってアットホームな雰囲気でとっても盛り上がるので、「ちゃいぱ」も熱いライブになると思います！ぜひ皆さん遊びに来てください（ハートマーク）
■Toi Toi Toi・谷屋杏香 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、Toi Toi Toiです！
大好きな大阪にグループで遠征出来ることもとても楽しみですし、そんな大阪で街一体型のフェス体験ができるなんてワクワクしています（ハートマーク）
Toi Toi Toiが最高の時間をお届けします！一緒に思い出を作りましょう♪
■fav me・丸山蘭奈 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただくことになりました、fav meです（ハートマーク）
大阪遠征とっても楽しみですし、どんなイベントになるのか、ドキドキワクワクな気持ちでいっぱいです！
fav meらしいパフォーマンスをお届けして、茶屋町とともに、最高の思い出をつくれます
■log you・月代来実 コメント
「ちゃやまちアイドルパーク」に出演させていただきます、log youです！
昨年11月にデビューして間もない私たちですが、素敵なアイドルさんと一緒にたくさん盛り上げていけるよう精一杯がんばります！
ライブ以外にも楽しい企画があるということでとってもドキドキ！ワクワクです！！