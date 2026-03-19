防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が開幕する。防府競輪場でのビッグレース開催は15年4月の共同通信社杯以来、約11年ぶり。初日は10〜12Rの特選と、4着までが二次予選に進出する一次予選が行われる。12Rは昨年MVPの郡司浩平が本命だ。

強固なラインを形成した南関勢が中心。深谷が自慢のスピードを発揮して一気に主導権を握ると、郡司が絶妙な援護からゴール前で差し切る。3番手を固めるのは堅実な小原太。青柳が果敢に攻めて先制なら嘉永に好展開。単騎戦が得意な山口拳の捲りにも食指が動く。

＜1＞郡司浩平 大垣記念は満足いくような状態ではなかったけど、日に日に修正できた。久々に時間ができたので、この先のダービーにつながるような練習はできた。深谷さんへ。

＜2＞阿部拓真 結構（間隔が）空いたのでしっかり練習できた。前で自力自在。しっかり力を出し尽くすレースをしたい。

＜3＞嘉永泰斗 前回は動けていたので悪くないと思う。今回から新車で、練習での感触はいい。青柳君。

＜4＞小原太樹 体調は問題ない。やれることをやってきたので良くなることを信じたい。南関3番手で。

＜5＞山口拳矢 前回の2日目以降は余裕を持って走れたし、全日本選抜の時と変わらないと思う。防府は少し重いイメージ。単騎で。

＜6＞伊藤信 年明けから体調不良で調子は良くない。防府は優勝しているしいい印象。1人で。

＜7＞深谷知広 脚が落ちている感じで、その中で何とか走っている。練習はそれなりにできた。自力。

＜8＞青柳靖起 ここを走る前に一開催走れて良かった。感触は悪くない。自力。

＜9＞新田祐大 1週間しっかりトレーニングして、いい形でコンディショニングできた。阿部君へ。