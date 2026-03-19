ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６８７ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３８４５円
NY株式18日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 46305.56（-687.70 -1.46%）
ナスダック 22216.34（-263.19 -1.17%）
CME日経平均先物 53845（大証終比：-1065 -1.98%）
欧州株式18日終値
英FT100 10305.29（-98.31 -0.94%）
独DAX 23502.25（-228.67 -0.96%）
仏CAC40 7969.88（-4.61 -0.06%）
米国債利回り
2年債 3.746（+0.072）
10年債 4.255（+0.057）
30年債 4.881（+0.040）
期待インフレ率 2.412（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.940（+0.034）
英 国 4.738（+0.044）
カナダ 3.446（+0.061）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.78（+1.57 +1.63%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4864.50（-143.70 -2.87%）
ビットコイン（ドル）
71391.56（-3148.54 -4.22%）
（円建・参考値）
1140万5516円（-503011 -4.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46305.56（-687.70 -1.46%）
ナスダック 22216.34（-263.19 -1.17%）
CME日経平均先物 53845（大証終比：-1065 -1.98%）
欧州株式18日終値
英FT100 10305.29（-98.31 -0.94%）
独DAX 23502.25（-228.67 -0.96%）
仏CAC40 7969.88（-4.61 -0.06%）
米国債利回り
2年債 3.746（+0.072）
10年債 4.255（+0.057）
30年債 4.881（+0.040）
期待インフレ率 2.412（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.940（+0.034）
英 国 4.738（+0.044）
カナダ 3.446（+0.061）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.78（+1.57 +1.63%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4864.50（-143.70 -2.87%）
ビットコイン（ドル）
71391.56（-3148.54 -4.22%）
（円建・参考値）
1140万5516円（-503011 -4.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ