NY株式18日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　46305.56（-687.70　-1.46%）
ナスダック　　　22216.34（-263.19　-1.17%）
CME日経平均先物　53845（大証終比：-1065　-1.98%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10305.29（-98.31　-0.94%）
独DAX　 23502.25（-228.67　-0.96%）
仏CAC40　 7969.88（-4.61　-0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.746（+0.072）
10年債　 　4.255（+0.057）
30年債　 　4.881（+0.040）
期待インフレ率　 　2.412（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.940（+0.034）
英　国　　4.738（+0.044）
カナダ　　3.446（+0.061）
豪　州　　4.897（-0.042）
日　本　　2.211（-0.055）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.78（+1.57　+1.63%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4864.50（-143.70　-2.87%）

ビットコイン（ドル）
71391.56（-3148.54　-4.22%）
（円建・参考値）
1140万5516円（-503011　-4.22%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ