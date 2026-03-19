春の陽気が続き、雪解けが進んでいます。



そんな時に気になるのが、道路に目立つごみや車や窓の砂ぼこり。



ホームセンターではこうした「春の汚れ」を落とす商品が人気のようです。



最高気温が８．５℃まで上がった３月１８日の札幌市内。



上着を持って歩く人の姿も見られました。



雪解けが進み、春の陽気と共に顔を出すのが…



ツルツル路面のすべり止めに使われた大量の砂利です。





札幌市内では１８日朝、道路の清掃作業が始まりました。清掃車が路上にたまった石や砂を回転ブラシでかき集め、市内のおよそ２２００キロの車道を綺麗にします。２０２６年は雪解けが早かったため、例年より早く道路清掃が始まったということです。雪解けで現れるのは砂利だけではありません。（石田記者）「気温が上がり、雪解けが進んでいます。大通公園ではマスクやお菓子の袋などのごみが目立ちます」公園内にはペットボトルやおむつ、ごみ箱まで落ちていました。雪解けで現れるごみの数々に市民も困っていました。（札幌市民）「子どもと手をつないで歩いている時に空き缶とかタバコとかがあって、（子どもが）拾おうとするのでちょっと嫌だと思う」また、この時期に気になるのが道路のほこりや泥です。（札幌市民）「自分たちもそうなんですけど、白いイヌなので真っ黒になります。車もやっぱり汚くはなる」

こうした「春の汚れ」を落とすのにピッタリのグッズがあります。



札幌市北区のホームセンターです。



２０２６年は雪解けが早かったため、家の玄関や車などの掃除に使う商品が、例年の同時期より１．５倍以上売れているといいます。



人気となっているのが、２０２５年の春に発売されたこちらの窓ふきです。



（ジョイフルエーケー屯田店 池守克之さん）「１番の特徴はここがゴムで窓に密着し、拭きムラが起きない」



水切りと汚れを落とす布の部分の両面があり、さらにヘッドも動いて角度も簡単に変えられます。

こちらは窓や家の外壁などを簡単に掃除できる商品です。



洗剤を吹きかけて布でふいた後、付属している掃除機を使って汚れや水分を吸い取ります。



（ジョイフルエーケー屯田店 池守克之さん）「ことしは雪解けが早いので、（客の）動き出しも早い。外壁が気になる方は外壁掃除、窓掃除の商品を用意しては」



日に日に気温が上がり、雪解けが例年より早くなっている道内。



家や車をきれいにして春を迎えてはいかがでしょうか。