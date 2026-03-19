ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。尼崎でSG、G1優勝歴のある水面巧者・桐生順平が春を呼ぶ。

25年のGP覇者＆MVPである桐生が最後も逃げて有終の美を飾る。G1は通算20回目、センプルカップは10年前の64周年大会以来、2度目の優勝へラストスパートをかける。機力は目立たなくてもインなら負けない。

茅原は全速パワープレーか捲り差しか。桐生の強力なライバルだ。池田も説明不要のテクニック。変幻自在のターンで存在感。山口もでき得る限りの戦略を練り、抜け出しを図る。

＜1＞桐生順平 準優のスタートは勘通り。準優は末永が引き波を超えていなかったらつかまっていた。もう少し押してほしい。

＜2＞山口剛 ロスがなくなって、いいところにいますよ。回った後は思ったよりも押してくれる。スタートはコンマ15を目標にプラスマイナス05は誤差の範囲。

＜3＞茅原悠紀 仕上がりは問題ない。チルトマイナスと0を乗り比べていく。伸び寄りというか、エンジンがそういう感じ。

＜4＞池田浩二 重要視しているターン回りが淡水なのか合わない。いつもより伸びはあるんですが、ターンは僕の中では残念。

＜5＞大上卓人 伸びで上はいるがトータルで上位です。徐々に自分好みになっています。

＜6＞末永和也 ターン回りがめちゃくちゃ良くなり、伸びも下がらない。ただ、6号艇なので展開待ちかな。