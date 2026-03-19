◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝が１７日（日本時間１８日）に米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に競り勝って初優勝。今大会を取材した宮内孝太記者が“ＷＢＣ熱”の高まりを「見た」。

圧倒的な熱量がそこにはあった。現地の最前線で感じたのは、ＷＢＣがもはや、野球ファンのための大会という枠を踏み越えたということだった。

長らく野球界にはサッカーＷ杯のような世界大会がなかった。初期のＷＢＣもメジャーリーガーが参加を見送るケースがほとんど。“花相撲”だと冷ややかな目線を送る人もいたろう。しかし、目の前の景色にその面影はない。メジャーで活躍する選手が続々と熱い思いを持って参加。１球ごとにベンチを飛び出し、シーズン以上に全身で感情を爆発させるスターたちの姿があった。数十億円を稼ぐ彼らの、国の誇りを胸に勝利を求める本気のプレーが、見る人の魂を揺さぶった。

米国の主将ジャッジは準決勝後にこう振り返っていた。「国を代表し、ファンが注ぐ情熱には他に類を見ないものがある。その特別さを考えると鳥肌が立つ」。ベネズエラの主将ペレスも「ワールドシリーズも重要だが、国のために戦うのはそれ以上のもの」とかみしめていた。

その熱狂は野球界だけにとどまらない。米国のデローサ監督は「この大会は、野球になじみのないファンも強烈に引きつける」と表現していた。その言葉通り、これまで野球に接点のなかった人や、ひいきのチームを持たない人々がスタンドへ吸い寄せられていた。

大会を追うごとに高まる熱量と価値。これがどこまで広がっていくのか。期待がさらに膨らむ激闘だった。