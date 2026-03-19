沖縄出身の４人組バンド「かりゆし５８」がデビュー２０周年を迎え、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。母への愛を歌った「アンマー」で注目されたが、順風満帆ではなく試行錯誤の２０年だった。自然体が持ち味で、あえて大きな目標は掲げないスタイル。ボーカル＆ベースで、ほぼ全楽曲の作詞作曲を手掛ける前川真悟（４４）は「人間の泥臭さを不器用に伝えていきたい」と抱負を語った。（有野 博幸）

バンドの代名詞である「アンマー」（２００６年７月）は、実は崖っぷちから生まれた起死回生の曲だ。

その年の２月２２日にミニアルバム「恋人よ」でデビュー。意気揚々と九州ツアーを敢行したが、すぐにどん底に突き落とされた。前川は「２０００枚出荷して売れたのが８００枚。うちの母ちゃんが１００枚買っているから、実際に売れたのは７００枚だけ…」。所属先からは「次、ダメだったら、契約終了」と非情な通告を受けた。

天国から地獄へ―。デビューの喜びもつかの間、プレッシャーに押しつぶされそうな極限状態に陥った。スタッフから、当時流行していた「Ｌｉｆｅｔｉｍｅ Ｒｅｓｐｅｃｔ」を引き合いに「三木道三みたいな曲を」とリクエストされた。「母ちゃんの歌は批判しにくい。バンドマンとして卑怯（ひきょう）じゃないか」（前川）。葛藤を抱えての楽曲制作だったが、母への真っすぐな思いをつづった歌詞が反響を呼び、最終的には日本有線大賞新人賞を受賞した。

「アンマー」以降も、日本テレビ系「銭ゲバ」の主題歌「さよなら」（０９年）、同局系「行列のできる法律相談所」でオンエアされて人気を集めた「オワリはじまり」（１０年）などが立て続けにヒット。沖縄の風を感じさせるロックバンドとしての地位を確立した。

２０年がたっても、メンバー間の絶妙な立ち位置が強みだ。ギターの宮平直樹（４４）は「自分たちは一軒の家ではなく、それぞれが庭に別々のテントを張っている感じ。程良い距離感が心地いい」と説明。ギターの新屋行裕（４４）と、元々はドラムで「ドラマーの職業病」とも言われる右腕の局所性ジストニアを治療しながらパーカッションを担当する中村洋貴（４４）は現在も沖縄で暮らしている。

作詞作曲を担う前川は１０周年を迎えた頃、曲のアイデアが浮かばなくなるスランプを経験したが、それも克服。「曲は子供、ライブは子育て。ライブで演奏されない曲を量産しても親として無責任。自分たちらしい、ウソがない曲を届けていきたい」と迷いはない。

新屋は「２０年、一つの仕事を続けてきたのはすごいこと」と胸を張り、中村も「今年は『よっしゃ！』という気持ちで２０年を迎えられた」と語った。この先も地に足を付けて、着実に活動を続けていく。

◆かりゆし５８ ボーカル＆ベースの前川真悟、ギターの宮平直樹、新屋行裕、パーカッションの中村洋貴による４人組。２００５年に沖縄で結成。０６年ミニアルバム「恋人よ」でデビュー。「かりゆし」は沖縄の言葉で「縁起が良い」という意味。５８は沖縄の大動脈である国道５８号線から。「アンマー」は沖縄の方言で「お母さん」を意味する。

〇…４人は２０周年記念のトリビュートアルバム「かりゆし５８ ２０ｔｈ ＴＲＩＢＵＴＥ ＡＬＢＵＭ −Ｓｏｌｏ―ｓｏｌｏ ＨＡ！ｔｏｕｃｈ−」を１８日にリリースした。ＭＯＮＧＯＬ８００を始め、ガガガＳＰ、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ、ＨＹ、ＢＥＧＩＮ、湘南乃風ら豪華アーティストが参加している。