レミオロメン「3月9日」、急上昇ランキング1位 ツアースタートの嵐作品、TOP10に6作【オリコンランキング】
卒業や門出を祝う春の定番ソングとして親しまれるレミオロメン「3月9日」が、3月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率135.9%を記録し、1位を獲得した。
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
本作は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてリリース。その後、俳優・沢尻エリカが主演を務めたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系／2005年10月期放送）の挿入歌として、3位にランクインした「粉雪」（2005年11月リリース）とともに起用された。
そして今年の3月9日には『映画 1リットルの涙』が2027年に公開されることが発表。ドラマにも出演していた俳優・錦戸亮が主演を務め、テーマソングとして「3月9日」「粉雪」の起用が決まった。
そのほか、13日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演からツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタートした嵐の楽曲が6作ランクイン。4位にメンバー・櫻井翔が主演のドラマ『特上カバチ!!』（TBS系）の主題歌「Troublemaker」がランクインしたほか、5位に「ワイルド アット ハート」、6位に「サクラ咲ケ」、8位に「カイト」、9位に「GUTS !」、10位に「truth」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間：2026年3月9日〜15日）＞
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
本作は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてリリース。その後、俳優・沢尻エリカが主演を務めたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系／2005年10月期放送）の挿入歌として、3位にランクインした「粉雪」（2005年11月リリース）とともに起用された。
そのほか、13日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演からツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』がスタートした嵐の楽曲が6作ランクイン。4位にメンバー・櫻井翔が主演のドラマ『特上カバチ!!』（TBS系）の主題歌「Troublemaker」がランクインしたほか、5位に「ワイルド アット ハート」、6位に「サクラ咲ケ」、8位に「カイト」、9位に「GUTS !」、10位に「truth」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間：2026年3月9日〜15日）＞