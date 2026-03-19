Snow Man阿部亮平「プライベートの僕を見られているよう」 不二家『ホームパイ』新CMで“おうち時間”を体現【コメント】
Snow Manの阿部亮平が、不二家『ホームパイ』の新CM「ホームがいちばん。」篇に出演。24日より全国で順次オンエアされる。
【写真】阿部亮平「プライベートの僕を見られているよう」 新CM『ホームがいちばん。休日』篇の撮影カット
新CM「ホームがいちばん。」篇は、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描いたストーリー。
各シチュエーションで「ホームパイ」を食べ、そのおいしさから至福の表情を見せる阿部が、ホームならではの心地よさや安心感から「ホームがいちばん。」と確信にいたるまでを、豊かな表情と心の声に見立てたナレーションによって表現している。
撮影当日、ファーストテイクはソファにもたれながらホームパイを食べるシーンから。「リラックス感と居心地の良さ」を表現したいという監督からの指示のもと、阿部は柔らかなソファとクッションに脱力気味に身をまかせながら、顔の向き、手に持つホームパイの角度などを調整していった。
「よろしくお願いします。阿部です。この体勢で失礼します！」とカメラマンを始めとする撮影スタッフに改めてあいさつすると、いよいよ撮影がスタート。
“休日にソファの上でゴロゴロと過ごす阿部の表情”のテイクを真剣な眼差しで撮影・確認する監督に、阿部は少々はにかんだ様子を見せながらも「プライベートの僕を見られているようで、恥ずかしい（CM中の）15秒になるかもしれませんが、かなりコミカルな出来になっているんじゃないかなと思うので、このCMを愛してくれたら嬉しいです」と話している。
「ホームがいちばん。」篇（30秒／「平日」篇・「休日」篇 各15秒）、「ホームがいちばん。平日」篇（15秒）、「ホームがいちばん。休日」篇（15秒）は、24日より全国で順次オンエア。また、公式ブランドサイトでは、新CMに加え、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開する。
CM放送開始に合わせて、店頭ではブランドキャラクターの阿部を起用したPOPを展開。また、対象のホームパイブランド商品を税込500円以上購入すると、先着で「ホームがいちばん。ステッカー」がもらえるキャンペーンも全国の不二家洋菓子店・スーパー等で実施する。
さらに、ホームパイブランドから新商品『ホームサクッと（焼きもろこし＆焼きじゃが）6P』を24日より発売。甘さ控えめでほどよい塩味がクセになるおつまみスナックパイで、「焼きもろこし」3袋、「焼きじゃが」3袋の6袋入りで2種類の味わいが楽しめる。
■阿部亮平インタビュー
Q．新CM撮影を終えての感想、見どころは？
阿部：まずは（撮影で）たくさんホームパイを食べられたことがすごく幸せでした。あとはホームパイがそこにあれば、どこだって「ホーム」を感じられますし、それを体現できたCMになったんじゃないかなと思います。（あるシーンでは）ほぼずっとぐうたらしているっていう撮影があって、こんなCM撮影あっていいのかな？ っていうくらいリラックスして臨めたので、完成が楽しみです。
Q．CMのコンセプト「ホームがいちばん。」にちなみ、ホームパイを食べること以外で、阿部さんが「ホームがいちばん。」と感じるのはどんなときですか？
阿部：やっぱりSnow Manでいるときが、ホーム感があるなと思いますね。プライベートでの（メンバー間の）やり取りもそうですし、お仕事中も（ライブなどで）なんとかSnow Manの中でパス回しをして、MCとおしゃべりを成立させようとするときのチームワークの良さなどに「やっぱりホームだな」と感じます。変に気を張らずに、誰かがどうにかしてくれるっていう安心感もありつつも、自分ができることは何だろうって安心して探せるような…。自分で言うのも何ですけど、いいチームですね。プライベートもお仕事も関係なく、気兼ねなく話せる仲間だなと思います。
Q．新CMではホームパイを“いつもおうちにあってほしいパイ”として表現されていますが、ホームパイ以外で“いつもあってほしい”ものとは何ですか？
阿部：「読書する時間」です。今年の抱負の一つとして「読書をたくさんする」という目標があります。読書をしていると、物語が進んでいくことに没頭できるということもありますし、読書をすることで「自分は今、読書できる余裕があるんだ」という安心感を実感できるので、自分にとって大切な時間になっています。
Q．阿部さんにとっての“心のホーム”といえる場所はどこですか？
阿部：昨年末に事務所のライブとSnow Manのライブで東京ドームに行かせていただいて、そのときに大部屋っぽい楽屋があって、久しぶりに入ったんです。そしたらそこが、自分が下積み時代からたくさんダンスを練習してきた楽屋だったんです。（楽屋に入ってみて）色々なダンスの練習をしたし、お手洗いの鏡をみんなでかわりばんこで使って、自分たちでメイクしていたなという思い出が蘇ってきて、まさに「心のホーム」みたいな場所だなって感じることができました。
【写真】阿部亮平「プライベートの僕を見られているよう」 新CM『ホームがいちばん。休日』篇の撮影カット
新CM「ホームがいちばん。」篇は、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描いたストーリー。
各シチュエーションで「ホームパイ」を食べ、そのおいしさから至福の表情を見せる阿部が、ホームならではの心地よさや安心感から「ホームがいちばん。」と確信にいたるまでを、豊かな表情と心の声に見立てたナレーションによって表現している。
「よろしくお願いします。阿部です。この体勢で失礼します！」とカメラマンを始めとする撮影スタッフに改めてあいさつすると、いよいよ撮影がスタート。
“休日にソファの上でゴロゴロと過ごす阿部の表情”のテイクを真剣な眼差しで撮影・確認する監督に、阿部は少々はにかんだ様子を見せながらも「プライベートの僕を見られているようで、恥ずかしい（CM中の）15秒になるかもしれませんが、かなりコミカルな出来になっているんじゃないかなと思うので、このCMを愛してくれたら嬉しいです」と話している。
「ホームがいちばん。」篇（30秒／「平日」篇・「休日」篇 各15秒）、「ホームがいちばん。平日」篇（15秒）、「ホームがいちばん。休日」篇（15秒）は、24日より全国で順次オンエア。また、公式ブランドサイトでは、新CMに加え、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開する。
CM放送開始に合わせて、店頭ではブランドキャラクターの阿部を起用したPOPを展開。また、対象のホームパイブランド商品を税込500円以上購入すると、先着で「ホームがいちばん。ステッカー」がもらえるキャンペーンも全国の不二家洋菓子店・スーパー等で実施する。
さらに、ホームパイブランドから新商品『ホームサクッと（焼きもろこし＆焼きじゃが）6P』を24日より発売。甘さ控えめでほどよい塩味がクセになるおつまみスナックパイで、「焼きもろこし」3袋、「焼きじゃが」3袋の6袋入りで2種類の味わいが楽しめる。
■阿部亮平インタビュー
Q．新CM撮影を終えての感想、見どころは？
阿部：まずは（撮影で）たくさんホームパイを食べられたことがすごく幸せでした。あとはホームパイがそこにあれば、どこだって「ホーム」を感じられますし、それを体現できたCMになったんじゃないかなと思います。（あるシーンでは）ほぼずっとぐうたらしているっていう撮影があって、こんなCM撮影あっていいのかな？ っていうくらいリラックスして臨めたので、完成が楽しみです。
Q．CMのコンセプト「ホームがいちばん。」にちなみ、ホームパイを食べること以外で、阿部さんが「ホームがいちばん。」と感じるのはどんなときですか？
阿部：やっぱりSnow Manでいるときが、ホーム感があるなと思いますね。プライベートでの（メンバー間の）やり取りもそうですし、お仕事中も（ライブなどで）なんとかSnow Manの中でパス回しをして、MCとおしゃべりを成立させようとするときのチームワークの良さなどに「やっぱりホームだな」と感じます。変に気を張らずに、誰かがどうにかしてくれるっていう安心感もありつつも、自分ができることは何だろうって安心して探せるような…。自分で言うのも何ですけど、いいチームですね。プライベートもお仕事も関係なく、気兼ねなく話せる仲間だなと思います。
Q．新CMではホームパイを“いつもおうちにあってほしいパイ”として表現されていますが、ホームパイ以外で“いつもあってほしい”ものとは何ですか？
阿部：「読書する時間」です。今年の抱負の一つとして「読書をたくさんする」という目標があります。読書をしていると、物語が進んでいくことに没頭できるということもありますし、読書をすることで「自分は今、読書できる余裕があるんだ」という安心感を実感できるので、自分にとって大切な時間になっています。
Q．阿部さんにとっての“心のホーム”といえる場所はどこですか？
阿部：昨年末に事務所のライブとSnow Manのライブで東京ドームに行かせていただいて、そのときに大部屋っぽい楽屋があって、久しぶりに入ったんです。そしたらそこが、自分が下積み時代からたくさんダンスを練習してきた楽屋だったんです。（楽屋に入ってみて）色々なダンスの練習をしたし、お手洗いの鏡をみんなでかわりばんこで使って、自分たちでメイクしていたなという思い出が蘇ってきて、まさに「心のホーム」みたいな場所だなって感じることができました。