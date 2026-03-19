概ね予想通り ドル円は１５９．４０円付近＝ＮＹ為替 概ね予想通り ドル円は１５９．４０円付近＝ＮＹ為替

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日本時間の午前３時にＦＯＭＣの結果が公表され、大方の予想通りに政策金利は据え置かれた。注目の委員の金利見通し（ドットプロット）も２６年と２７年、それぞれ１回の利下げ見通しを維持している。こちらもほぼ予想通り。マイラン理事が利下げを支持し、反対票を投じた。



経済見通しについては２６年のＧＤＰ見通しは上方修正し、インフレ見通しも上方修正している。失業率の見通しは変わらずとなった。この辺はやや予想とは若干違っている印象もある。



為替市場の反応は限定的で、ドル円は１５９．４０円付近でほぼ変わらず。



このあと日本時間３時半にパウエル議長の会見が始まる。



USD/JPY 159.40 EUR/USD 1.1510 GBP/USD 1.3330



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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