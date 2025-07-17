◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日午前５時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発する。スタメンが発表され、大谷は打順には入らなかった。

投手としてオープン戦に登板するのは今季初。２３年９月に右肘手術を受け、２４年はリハビリに専念し、２５年は６月の投手復帰だったため、オープン戦で登板するのは、２３年２月２８日の敵地・アスレチックス戦以来、３年ぶりとなる。

また、この日は投手に専念し、打線に入ることはなかった。大谷は２１年以降、登板日も「投手兼指名打者」で打線にも入っていたが、投手に専念するのは、最後にオープン戦で投げた２３年２月２８日の敵地・アスレチックス戦以来となる。

ロバーツ監督は、大谷が打線に入らなかったことについて、「今日は暑いので、彼は投球の感覚を取り戻し、投球にフォーカスしたいと考えている。すでに打席には多く立っている」と説明。２１年途中からレギュラーシーズンでは登板日に全試合で「大谷ルール」を適用した「投手兼指名打者」で出場してきたが、今後、登板日に投手に専念する可能性について指揮官は「間違いなく検討すべきことだと思う」と説明した。