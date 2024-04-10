ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦前に報道陣の取材に応じた。

この日、大谷翔平投手がオープン戦初登板することに「球速は90マイル後半になるだろうし、しっかり集中してくるはずだ。ワールドシリーズ以来、実戦で打者と対戦するのは初めてだから、強い集中力を持ったパフォーマンスを期待している」と期待した。

また「ここで1回登板して、そのあとシーズン前にもう1回投げられれば理想だと思っている」と伝えた。

今回は打者として出場しないことについては「今日に関しては、もし暑い状況なら、まずは投球に集中して再びピッチングモードに入ることが目的だ」とし「打席についてはすでに十分こなしているので、特に問題にはしていない」と語った。

シーズンでの初登板については「初登板は5イニングくらいが妥当だと思う」と明かし「昨年は1イニングからスタートしていたことを考えれば、大きな前進だ。それが目標になるが、実際には状態や球の感覚を見ながら判断することになる」と状況を見て判断するとした。