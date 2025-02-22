ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１８日（日本時間１９日）、佐々木朗希投手（２４）の開幕ローテ入りを明言した。この日取材に応じた指揮官は「彼は間違いなくローテの１人になる。私たちは、春季キャンプ中の結果だけでは判断しない。もちろん課題はあるが、開幕ローテにはいって登板することになるだろう」と明かした。

朗希は前日１７日（同１８日）のオープン戦、敵地・ロイヤルズ戦で登板。３回に３者連続四球で球数がかさんだことから１度降板して再登板し、合計３回３分の１で７１球を投げ、４安打３失点、４四球、５奪三振で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。オープン戦防御率は３登板で１３・５０。開幕ローテ入りへ課題の残る内容となったが、試合後には「シーズン通して投げられればスプリングトレーニングのことは誰も覚えていないと思うので、そういう風な気持ちでやっていきます」と前向きだった。

朗希は、オープン戦初登板だった２月２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）だった。

３日（同４日）の敵地・ガーディアンズ戦では初回に２四球と１安打でいきなり無死満塁のピンチを作られ、満塁弾を被弾。続く打者にも四球を与えて降板。特別ルールで２回から再登板すると、２回からの２イニングをパーフェクトで抑え、２回２安打４失点、３四球２奪三振で、最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だった。

昨季は右肩痛に苦しみ、５月に戦線離脱。９月にメジャー復帰してからは中継ぎとしてチームに加わり、ポストシーズンでは抑えを務めるなど、慣れないリリーフで存在感を示した。だが、メジャー２年目の今季も開幕ローテ入りをつかむことになった。