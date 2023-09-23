「私たちの先発ローテーションの一角を担います」

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

ドジャース・佐々木朗希投手の開幕ローテーション入りが決まった。デーブ・ロバーツ監督が18日（日本時間19日）に報道陣の取材に応じ、「私たちの先発ローテーションの一角を担います。一貫して言っているが、キャンプの成績だけで全てを判断することはない」と開幕ローテ入りを明言した。

2年目の佐々木は前日17日（同18日）のロイヤルズとのオープン戦に先発し、3回1/3で4安打3失点、4四球5奪三振だった。最速99.5マイル（約160.1キロ）を記録する一方、3回に3者連続四球を与えるなど制球面に課題を残した。オープン戦は3試合登板で1勝0敗も防御率13.50となった。

開幕2カード目、30日から4月1日の本拠地・ガーディアンズ3連戦中の登板が見込まれる。ロバーツ監督は「もちろん彼には証明すべき課題もある。継続してアウトをトルコと、そしてストライクを投げ続けること。しかし、彼は開幕からそのチャンスを得るだろうし、そこからどう成長するかを見守りたい」と語った。

1年目の昨季は5月に右肩インピンジメント症候群で離脱し、10試合登板して1勝1敗、防御率4.46だった。ポストシーズンではブルペンの救世主となり、ワールドシリーズ制覇に貢献した。先発ローテの一角を守り、2年目のブレークとなるか。（小谷真弥 / Masaya Kotani）