ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３３８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 46654.61（-338.65 -0.72%）
ナスダック 22391.11（-88.42 -0.39%）
CME日経平均先物 54050（大証終比：-860 -1.59%）
欧州株式18日GMT15:13
英FT100 10289.61（-113.99 -1.10%）
独DAX 23563.30（-167.62 -0.71%）
仏CAC40 7951.63（-22.86 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.706（+0.032）
10年債 4.224（+0.025）
30年債 4.860（+0.020）
期待インフレ率 2.416（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.943（+0.037）
英 国 4.741（+0.047）
カナダ 3.399（+0.014）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.55（+2.34 +2.43%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4871.60（-136.60 -2.73%）
ビットコイン（ドル）
71115.06（-3425.04 -4.59%）
（円建・参考値）
1133万8585円（-546088 -4.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46654.61（-338.65 -0.72%）
ナスダック 22391.11（-88.42 -0.39%）
CME日経平均先物 54050（大証終比：-860 -1.59%）
欧州株式18日GMT15:13
英FT100 10289.61（-113.99 -1.10%）
独DAX 23563.30（-167.62 -0.71%）
仏CAC40 7951.63（-22.86 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.706（+0.032）
10年債 4.224（+0.025）
30年債 4.860（+0.020）
期待インフレ率 2.416（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.943（+0.037）
英 国 4.741（+0.047）
カナダ 3.399（+0.014）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.55（+2.34 +2.43%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4871.60（-136.60 -2.73%）
ビットコイン（ドル）
71115.06（-3425.04 -4.59%）
（円建・参考値）
1133万8585円（-546088 -4.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ