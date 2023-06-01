NY株式18日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　46654.61（-338.65　-0.72%）
ナスダック　　　22391.11（-88.42　-0.39%）
CME日経平均先物　54050（大証終比：-860　-1.59%）

欧州株式18日GMT15:13
英FT100　 10289.61（-113.99　-1.10%）
独DAX　 23563.30（-167.62　-0.71%）
仏CAC40　 7951.63（-22.86　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.706（+0.032）
10年債　 　4.224（+0.025）
30年債　 　4.860（+0.020）
期待インフレ率　 　2.416（+0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.943（+0.037）
英　国　　4.741（+0.047）
カナダ　　3.399（+0.014）
豪　州　　4.897（-0.042）
日　本　　2.211（-0.055）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.55（+2.34　+2.43%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4871.60（-136.60　-2.73%）

ビットコイン（ドル）
71115.06（-3425.04　-4.59%）
（円建・参考値）
1133万8585円（-546088　-4.59%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ