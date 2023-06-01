きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りが優勢となっており、一時１．１４ドル台に下落している。中東情勢が再び緊迫化しており、下落していた原油相場が再び上昇に転じている。



市場は明日のＥＣＢ理事会に注目している。ラガルドＥＣＢ総裁は、インフレ期待がコントロールされていることを示し、市場を落ち着かせることを優先する可能性が高いと見られる。インフレは気掛かりではあるものの、エネルギー輸入国の欧州経済の景気低迷のほうがウェートが大きいとの見方もあり、ＥＣＢの利上げのハードルは高いとの指摘も出ている。



ただ、短期金融市場では年内２回の利上げを完全に織り込む動きが見られている。



EUR/USD 1.1513 EUR/JPY 183.68 EUR/GBP 0.8641



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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