NY株式18日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　46551.30（-441.96　-0.94%）
ナスダック　　　22345.53（-134.00　-0.60%）
CME日経平均先物　53990（大証終比：-920　-1.70%）

欧州株式18日GMT16:11
英FT100　 10287.14（-116.46　-1.12%）
独DAX　 23502.72（-228.20　-0.96%）
仏CAC40　 7959.41（-15.08　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.708（+0.034）
10年債　 　4.228（+0.029）
30年債　 　4.863（+0.023）
期待インフレ率　 　2.419（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.949（+0.043）
英　国　　4.750（+0.056）
カナダ　　3.418（+0.033）
豪　州　　4.897（-0.042）
日　本　　2.211（-0.055）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.00（+1.79　+1.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4864.90（-143.30　-2.86%）

ビットコイン（ドル）
71183.75（-3356.35　-4.50%）
（円建・参考値）
1135万3808円（-535338　-4.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ