ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４４１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 46551.30（-441.96 -0.94%）
ナスダック 22345.53（-134.00 -0.60%）
CME日経平均先物 53990（大証終比：-920 -1.70%）
欧州株式18日GMT16:11
英FT100 10287.14（-116.46 -1.12%）
独DAX 23502.72（-228.20 -0.96%）
仏CAC40 7959.41（-15.08 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.708（+0.034）
10年債 4.228（+0.029）
30年債 4.863（+0.023）
期待インフレ率 2.419（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.949（+0.043）
英 国 4.750（+0.056）
カナダ 3.418（+0.033）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.00（+1.79 +1.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4864.90（-143.30 -2.86%）
ビットコイン（ドル）
71183.75（-3356.35 -4.50%）
（円建・参考値）
1135万3808円（-535338 -4.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46551.30（-441.96 -0.94%）
ナスダック 22345.53（-134.00 -0.60%）
CME日経平均先物 53990（大証終比：-920 -1.70%）
欧州株式18日GMT16:11
英FT100 10287.14（-116.46 -1.12%）
独DAX 23502.72（-228.20 -0.96%）
仏CAC40 7959.41（-15.08 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.708（+0.034）
10年債 4.228（+0.029）
30年債 4.863（+0.023）
期待インフレ率 2.419（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.949（+0.043）
英 国 4.750（+0.056）
カナダ 3.418（+0.033）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.00（+1.79 +1.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4864.90（-143.30 -2.86%）
ビットコイン（ドル）
71183.75（-3356.35 -4.50%）
（円建・参考値）
1135万3808円（-535338 -4.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ