NY株式18日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均　　　46580.45（-412.81　-0.88%）
ナスダック　　　22304.61（-174.92　-0.78%）
CME日経平均先物　54045（大証終比：-865　-1.60%）

欧州株式18日GMT17:04
英FT100　 10305.29（-98.31　-0.94%）
独DAX　 23502.25（-228.67　-0.96%）
仏CAC40　 7969.88（-4.61　-0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.712（+0.038）
10年債　 　4.226（+0.027）
30年債　 　4.857（+0.017）
期待インフレ率　 　2.417（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.940（+0.034）
英　国　　4.738（+0.044）
カナダ　　3.418（+0.033）
豪　州　　4.897（-0.042）
日　本　　2.211（-0.055）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.17（+1.96　+2.04%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4892.30（-115.90　-2.31%）

ビットコイン（ドル）
71306.88（-3233.22　-4.34%）
（円建・参考値）
1137万2021円（-515634　-4.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ