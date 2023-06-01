ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４１２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 46580.45（-412.81 -0.88%）
ナスダック 22304.61（-174.92 -0.78%）
CME日経平均先物 54045（大証終比：-865 -1.60%）
欧州株式18日GMT17:04
英FT100 10305.29（-98.31 -0.94%）
独DAX 23502.25（-228.67 -0.96%）
仏CAC40 7969.88（-4.61 -0.06%）
米国債利回り
2年債 3.712（+0.038）
10年債 4.226（+0.027）
30年債 4.857（+0.017）
期待インフレ率 2.417（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.940（+0.034）
英 国 4.738（+0.044）
カナダ 3.418（+0.033）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.17（+1.96 +2.04%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4892.30（-115.90 -2.31%）
ビットコイン（ドル）
71306.88（-3233.22 -4.34%）
（円建・参考値）
1137万2021円（-515634 -4.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46580.45（-412.81 -0.88%）
ナスダック 22304.61（-174.92 -0.78%）
CME日経平均先物 54045（大証終比：-865 -1.60%）
欧州株式18日GMT17:04
英FT100 10305.29（-98.31 -0.94%）
独DAX 23502.25（-228.67 -0.96%）
仏CAC40 7969.88（-4.61 -0.06%）
米国債利回り
2年債 3.712（+0.038）
10年債 4.226（+0.027）
30年債 4.857（+0.017）
期待インフレ率 2.417（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.940（+0.034）
英 国 4.738（+0.044）
カナダ 3.418（+0.033）
豪 州 4.897（-0.042）
日 本 2.211（-0.055）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.17（+1.96 +2.04%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4892.30（-115.90 -2.31%）
ビットコイン（ドル）
71306.88（-3233.22 -4.34%）
（円建・参考値）
1137万2021円（-515634 -4.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ