損害保険ジャパン、みずほフィナンシャルグループ、明治安田生命、第一生命の4社は、3月16日に、「みずほ丸の内タワー」5階MIZUHOフォーラムで、第62回「黄色いワッペン」贈呈式と交通安全教室を開催した。贈呈式には、この春小学校へ入学する児童の代表15名と全日本交通安全協会、東京都交通安全協会をはじめ、内閣府、警察庁、警視庁、全国連合小学校長会および主催4社の関係者が出席し、主催者から全日本交通安全協会へ約85万枚、東京都交通安全協会へ約12万枚の黄色いワッペン贈呈の目録が手渡された。



みずほ銀行 取締役頭取の加藤勝彦氏

贈呈式の開催にあたり、みずほ銀行 取締役頭取の加藤勝彦氏が挨拶。「黄色いワッペン贈呈事業は、みずほフィナンシャルグループと損害保険ジャパン、明治安田生命、第一生命の4社で展開しており、今年で62回目を迎える。これまでに贈呈した黄色いワッペンの累計枚数は約7300万枚に達している。今年も全国の新小学1年生に、約97万枚を配布する。また、昨年に引き続き、黄色いワッペンには『ピカチュウ』がデザインされている。ポケモンと協力した取り組みは、今回で3年目になる」と、今年の黄色いワッペン贈呈事業の概要について紹介した。「半世紀以上にわたり続いている黄色いワッペン贈呈事業だが、2023年には同事業を行う4社が、交通安全協力企業として、全日本交通安全協会から感謝状を贈呈されている。今後も同事業をしっかり継続し、子どもたちの交通安全のために貢献していきたい」と、黄色いワッペン贈呈事業を通じて引き続き新小学1年生の交通安全を守っていく考えを示した。



黄色いワッペン贈呈式の様子

続いて、黄色いワッペン贈呈式が執り行われ、みずほ銀行の加藤氏から、全日本交通安全協会 専務理事の入谷誠氏と、東京都交通安全協会 理事長の大浦茂氏へ黄色いワッペン贈呈の目録が贈られた。目録を受け取った全日本交通安全協会の入谷氏は、「新たに小学1年生になるみんなは、これから1人で学校に通ったり、友だち同士で遊びに行く機会が増えてくると思う。そのときには、車や自転車から目立つ服装をして、よく見える場所に黄色いワッペンを必ず着けてほしい。また、道路では絶対に飛び出さず、信号が青でも、車が止まっていることをよく確認してから、しっかり手を挙げて横断歩道を渡ってほしい」と、子どもたちに向けて交通安全の約束を伝えた。



全日本交通安全協会 専務理事の入谷誠氏

「小学1年生の交通事故は65％が歩行中の事故であり、学年が上がるほど自転車での事故が増える傾向がある。保護者の人たちは、ぜひ通学路や自宅の周辺を子どもと一緒に歩いて、どこが危険な場所なのかを子どもの目線でチェックしてほしい。また今後、自転車に乗る際には、ヘルメットの着用に配慮してほしい」と、保護者にも交通安全への協力を呼びかけた。



黄色いワッペンを着用する新小学1年生になる児童たち

来賓挨拶が終わると、4月から新小学1年生になる児童15名がステージ上に登壇し、黄色いワッペンを一人ひとりの肩に着用してもらった。



新小学1年生になる永友七瀬さん

贈呈式に出席した児童を代表して、永友七瀬さんは、「黄色いワッペンをどうもありがとうざいました。学校へ行く時は必ず黄色いワッペンをつけて交通ルールを守るようにしたい。大人の人も、車や自転車の運転には気をつけてほしい」と、お礼の言葉を述べた。



交通安全教室の様子

贈呈式の後には、警視庁の協力のもと、マスコットの「ピーポくん」とともに、警察官の指導による交通安全教室を開催した。また、式典や交通安全教室には、黄色いワッペンにデザインされた「ピカチュウ」も応援にかけつけた。



交通安全教室の様子

交通安全教室では、座学で道路の安全な歩き方や横断歩道の正しい渡り方などを学ぶと共に、信号のある横断歩道の渡り方の実習を行った。子どもたちは、会場に設置された横断歩道の前に立ち、信号が赤から青に変わってもすぐに渡らずに、右左をしっかり確認してから、手を挙げて渡ることを「ピーポくん」と一緒に体験していた。

みずほフィナンシャルグループ＝https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

損害 保険ジャパン＝https://www.sompo-japan.co.jp/

明治安田生命＝https://www.meijiyasuda.co.jp/

第一生命＝https://www.dai-ichi-life.co.jp/