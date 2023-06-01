日経225先物：19日2時＝960円安、5万3950円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比960円安の5万3950円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1289.4円安。出来高は1万549枚となっている。
TOPIX先物期近は3643ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は74.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53950 -960 10549
日経225mini 53955 -955 219118
TOPIX先物 3643 -43.5 16108
JPX日経400先物 33085 -490 496
グロース指数先物 737 -8 836
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3643ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は74.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53950 -960 10549
日経225mini 53955 -955 219118
TOPIX先物 3643 -43.5 16108
JPX日経400先物 33085 -490 496
グロース指数先物 737 -8 836
東証REIT指数先物 売買不成立
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