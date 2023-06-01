　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比960円安の5万3950円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1289.4円安。出来高は1万549枚となっている。

　TOPIX先物期近は3643ポイントと前日比43.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は74.41ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53950　　　　　-960　　　 10549
日経225mini 　　　　　　 53955　　　　　-955　　　219118
TOPIX先物 　　　　　　　　3643　　　　 -43.5　　　 16108
JPX日経400先物　　　　　 33085　　　　　-490　　　　 496
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　-8　　　　 836
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース