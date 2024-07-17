ドジャース・大谷の投手としての今春初実戦が18日（日本時間19日）の本拠地ジャイアンツ戦に決まった。デーブ・ロバーツ監督が公表し「DH兼任で出場せず、投手に専念する。彼自身の決断」と説明した。

3、4回をめどに投げ、その次は22〜24日（同23〜25日）に行われるエンゼルスとの開幕前最後のオープン戦3連戦の期間中の予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目となる3月30日〜4月1日（同31日〜同2日）のガーディアンズ3連戦で初登板を迎えることが濃厚となった。

「DH登録」で打者に専念したWBCではトップタイの3本塁打でベストナインを受賞。実戦で投げず「ライブBP」（実戦形式の打撃練習）登板やブルペン投球だけを行う、異例の調整をしてきた。指揮官は「彼は日本代表でやるべきことはやった。残された時間の中で、できる限りのことをしてシーズンに向けて準備させる」と期待した。

この日はブルペンに入り、捕手を座らせ軽めの強度で16球を投げた。打者としては当初の予定通り20日（同21日）のパドレス戦がWBC後初出場となる。投打二刀流で挑むメジャー9年目。待ちに待った「投手・大谷」がいよいよスタートを切る。 （柳原 直之）