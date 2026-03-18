ゼットが取り扱う「ryka」（ライカ）ブランドから、圧倒的なパフォーマンスを支える定番の6cm丈足袋型ソックス「R−SOX6」の限定ゼブラ柄を発売した。

今回は、多くの消費者からの要望に応えて、単品で購入するよりも求めやすい「特別価格の2足セット」として、数量限定で展開する。

「デザイン違いで揃えたい」「毎日愛用したい」というファンの人々へ向けて、セット販売ならではの特別プライスを実現した。気分を上げるスタイリッシュなゼブラ柄を、洗い替え用としても便利にお得に手に入れるチャンスになっている。



「R−SOX6」

「R−SOX6」3つの機能美として、安定性を高める「足袋形状」、アーチサポート機能、立体設計によるフィット感が挙げられる。安定性を高める「足袋形状」では、親指が独立した形状によって、足指で地面を掴む感覚を強化。踏ん張りが効くため、激しい動きの中でも安定したパフォーマンスを維持する。アーチサポート機能では、足のバネとして重要な土踏まずをしっかり保持。着地時の衝撃を分散し、長時間の運動でもパフォーマンスの低下を防ぐ。立体設計によるフィット感では、母趾球・小趾球の形状に合わせた立体編みによって、シューズ内でのもたつきを解消。足底に滑り止め加工を施し、靴底との接触面積が増え、足をしっかりとホールドする。

［小売価格］3080円（税込）

［発売日］3月中旬

ゼット＝https://zett.jp