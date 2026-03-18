大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント、品川女子学院は、金融経済教育のカードゲーム「みんなのマネプラ！わたしのミライプランニング編」を共同で制作した。生徒発案による多様性あふれるキャラクターやライフイベントを取り入れ、10代でも実感を持って将来を考えることができるゲームとなっている。

今後、大和証券グループが提供する出張授業や、品川女子学院および他校と共同する学びの場等で展開していく予定。

みんなのマネプラ！とは？、大和アセットマネジメントが一昨年に独自開発した金融経済教育カードゲーム。学校の授業や社会人向け研修などで活用することで、受講者のライフプランニングの意識や資産形成への関心を引き出し、行動変容を促すことを期待できる教材になっている。今回の共同制作プロジェクトでは、「わたしのミライプランニング編」と題して、ゲームの主要部分である4人のキャラクターと、キャラクターごとの10のライフイベントを新たに考案し、制作した。

同プロジェクトは、「中高生の若い年代からキャリアプランを考えることが大事」という大和証券グループと品川女子学院の共通の想いから、「金融リテラシー」と「女性のキャリアプラン」を同時に考えることができるカードゲームの制作のために立ち上げたプロジェクトになる。

大和証券グループおよび品川女子学院はグローバル・マネー・ウィークの趣旨に賛同しており、同プロジェクトを関連活動の1つとしている。

グローバル・マネー・ウィークは、OECDの「金融教育に関する国際ネットワーク（INFE）」が主催するこども・若者に対する金融教育・金融包摂の推進のための国際的な啓発活動。今年は3月16日から22日まで、世界各国の様々な団体が子ども・若者向けの金融教育を推進するイベントを行う。日本では金融庁、金融経済教育推進機構（J−FLEC）および日本銀行が中心となって幅広い参加を呼びかけており、開催期間も3月の1ヵ月間となっている。

大和証券グループ本社＝https://www.daiwa-grp.jp

大和アセットマネジメント＝https://www.daiwa-am.co.jp

品川女子学院＝https://www.shinagawajoshigakuin.jp