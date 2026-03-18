サンワサプライは、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD−WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。

同製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD−WT4K2／CD−WT4KL2）の詰め替え用。手持ちのボトルを再利用できる。

同品は、除菌剤を配合しているので、スマートフォン、タブレットを衛生的に保てる。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げる。汚れの再付着を軽減する帯電防止剤を配合。除菌剤を配合しているので、衛生的に保てる。手持ちのボトル「CD−WT4K2（80枚）」「CD−WT4KL2（150枚）」を再利用できる詰め替えタイプ。ゴミの減量化に役立つ。

［小売価格］946円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp