サンワサプライ、パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とすウェットティッシュクリーナーを発売
サンワサプライは、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD−WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。
同製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD−WT4K2／CD−WT4KL2）の詰め替え用。手持ちのボトルを再利用できる。
同品は、除菌剤を配合しているので、スマートフォン、タブレットを衛生的に保てる。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げる。汚れの再付着を軽減する帯電防止剤を配合。除菌剤を配合しているので、衛生的に保てる。手持ちのボトル「CD−WT4K2（80枚）」「CD−WT4KL2（150枚）」を再利用できる詰め替えタイプ。ゴミの減量化に役立つ。
［小売価格］946円（税込）
サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp