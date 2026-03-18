生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、「EVERYYOU（エブリユー）」から、新商品として、「エブリユー マルチビタミン（ビタミンA：レチノール（整肌成分）、ビタミンB3：ナイアシンアミド（整肌成分）、プロビタミンB5：パンテノール（保湿成分）、ビタミンC誘導体：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント成分）、ビタミンE：トコフェロール（製品の抗酸化成分）、ビタミンE誘導体：酢酸トコフェロール（保湿成分））配合フェイシャルマスク」「エブリユー エクソソーム（ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（整肌成分）配合フェイシャルマスク」の2種類を3月23日から発売する。

SNSや美容メディアを通じて化粧品の成分知識が高まり“話題の成分が配合されているかどうか”が消費者の関心を集め、購入動機の大きな決め手となっている。そんな中、“成分として評価が高く、目的が明確で、1枚で完結する”マスクこそが、これからも選ばれ続けるポイントになっている。



「エブリユー マルチビタミン配合フェイシャルマスク」

EVERYYOUは、数多くのフェイスマスクを展開してきた実績をもつブランドとのこと。豊富なラインアップを持つからこそ見えてきた消費者ニーズをもとに、一つは健やかな肌を保つ人気のビタミンをマルチに配合、もう一つはエイジングケア（年齢に応じたスキンケア）で注目されるエクソソーム、ヒト幹細胞順化培養液（整肌成分）を配合し「肌と成分を科学した進化系フェイシャルマスク」として2種類を開発した。

「マルチビタミン配合フェイシャルマスク」では、保湿成分パンテノールを中心に6つのビタミンをバランス良く配合した。「エクソソーム配合フェイシャルマスク」では、ナノカプセルテクノロジー採用のエクソソームを配合している。



「エクソソーム配合フェイシャルマスク」

共に、化粧水＋美容液＋乳液が1枚のマスクに入ったオールインワン設計とのこと。スキンケアを時短したい人、忙しい夜でもしっかりケアしたい人に最適となっている。多機能化が進む現代のライフスタイルにフィットする。毎日使えるたっぷりサイズだとか。スキンケアに使用する一般的な化粧水＋美容液＋乳液の合計使用量約7mlに対して、11.2ml相当がマスク1枚に含まれているため、たっぷりの液で肌をうるおすことができる（31枚入り製品1袋あたりの液量︓350ml）。ごわつかず、しなやかにストレッチしてフェイスラインにフィット。全アイテムパッチテストを実施している（すべての人に肌トラブルが起こらないというわけではない）。

［小売価格］各1650円（税込）

［発売日］3月23日（月）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp