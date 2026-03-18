

左から：「スターバックスGRAB＆GO ブリュード ブラック」「同 アロマ ラテ」「同 ホワイトモカ」

スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、好評を得ているペットボトル入りコーヒーシリーズの「スターバックスGRAB＆GO」をリニューアルし、「同 ブリュード ブラック」「同 アロマ ラテ」「同 ホワイトモカ」を3月24日から全国のセブン−イレブン限定で順次切り替え発売する。

スターバックスGRAB＆GOは、「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」をコンセプトにした、いつでもどこでも気軽に楽しめる500mlペットボトル入りコーヒー飲料。日本のスターバックスRTD（ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料を指す）用に厳選した高地産のアラビカ豆を使用し、独自のロースト技術はそのままに、今回のリニューアルではコーヒーの奥深い味わいと心地よい余韻をより体感できる商品に仕上げた。多彩なラインアップで、仕事や勉強の合間のリフレッシュにはもちろん、ほっとひと息つきたいときや外出のお供など、日常のあらゆるシーンに寄り添う、贅沢な味わいを楽しめる。





「ブリュード ブラック」では、新たに「ブリュード ブラック」という商品名に生まれ変わり、淹れたての味をイメージした上品なブラック無糖コーヒーとして登場する。深煎りにしたコーヒー豆のコクと、軽やかな飲み心地を絶妙に調和させた今回のリニューアルでは、これまで以上に香ばしさを高めたことで、スターバックスらしいコーヒーの奥深さを感じられるとともに、後味にはすっきりとした余韻が広がる。仕事や勉強中などのシーンに寄り添い、気分を高めてくれる味わいになっている。





「アロマ ラテ」は、なめらかなミルクの風味を感じさせながらも、深煎りのコーヒーが持つ奥深い香りと余韻を楽しめるバランスに整え、商品名も新たに「アロマ ラテ」にリニューアルした。やわらかな甘さとクリーミーさを備えた豊かなミルクの風味に合わせて、後味にはコーヒーの香り高さが広がる、調和のとれた奥深い味わいを実現している。仕事や勉強の休憩中など、気持ちを切り替えたいときにピッタリの一本になっている。





「ホワイトモカ」は、こだわりのホワイトチョコレートフレーバーのやわらかな風味と、なめらかなミルクの優しい甘さをバランスよく調和させ、深煎りコーヒーのコクを一層感じられるようリニューアルした。ホワイトモカらしい厚みのある豊かな甘みと、奥行きのあるコーヒーの風味が心地よく調和した味わいで、これまでよりさらに贅沢なひとときを演出。午後のひとやすみにもおすすめになっている。

パッケージの特長は、好評を得ている透明感のあるパッケージはそのままに、ブランドを象徴するサイレンをより大きく配した。さらに、「ブリュード ブラック」にはスターバックスのカフェに漂う奥深いコーヒーの香りを、「アロマ ラテ」にはミルクと深煎りのコーヒーが織り成す、幾層にも重なる味わいをイメージして、色を重ねた。また「ホワイトモカ」は、ホワイトチョコレートの甘さと、ミルクとコーヒーの奥行きのある豊かな味の重なり合いを、柔らかな風合いのグラフィックで表現。自然体でありながら、都会的で奥行のある洗練されたデザインにリニューアルした。

［小売価格］

スターバックス GRAB＆GO ブリュード ブラック：220円

スターバックス GRAB＆GO アロマ ラテ：230円

スターバックス GRAB＆GO ホワイトモカ：230円

（すべて税別）

［発売日］3月24日（火）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp

サントリー食品インターナショナル＝https://www.suntory.co.jp/softdrink